Græsk politi stoppede dansker med knap et halv ton hash. Mandag har dansk dommer givet ham konverteringsdom.

En dansk lastbilchauffør, der blev idømt 20 års fængsel i en stor narkosag i Grækenland, kan snart være på fri fod i Danmark.

En dommer ved Københavns Byret har mandag konverteret den græske straf, så den svarer til danske forhold, skriver Ekstra Bladet.

Konverteringsdommen lyder på ti års fængsel, og dermed er mandens dage bag tremmer talte. Han har efter danske forhold udstået sin straf, da man i Danmark typisk afsoner to tredjedele.

Det var i 2014, at 48-årige Søren Bruhn fik sin dom i den første retsinstans i Grækenland for at have været i besiddelse af 415 kilo hash i en lastvogn på en parkeringsplads i byen Aspropyrgos.

Her blev han idømt fængsel på livstid, men en appeldomstol nedsatte dette forår straffen til 20 års fængsel.

Ekstra Bladet skriver, at han herefter bad de græske myndigheder om at kigge på, om han kunne få lov til at afsone resten af sin dom i Danmark.

Danskeren har vedholdende nægtet ethvert kendskab til stofferne, som var gemt mellem krydderier og oste. Han har hævdet, at hashen var blevet lastet uden hans vidende.

/ritzau/