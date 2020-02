En 45-årig dansk mand mistede torsdag livet i en ulykke i et skiområde i Østrig i nærheden af Innsbruck.

Et vidne fortæller, at danskerne angiveligt skulle have forvildet sig væk fra det officielle pistområde, hvor han efterfølgende skulle være faldet i en bæk.

Det skriver det østrigske medie Kurier.

Skiløbere forsøgte at genoplive manden på stedet, inden der kom en redningshelikopter og fløj manden til hospitalet i Innsbruck.

Men hans liv stod ikke til at redde, og han døde senere af sine kvæstelser på hospitalet.

Den tragiske hændelse skete i skiområdet Stubaier i Østrig.

Opdateres...