Et billede af tre bevæbnede danskere cirkulerer lige nu på Facebook-grupper tilhørende den yderste venstrefløj.

Billedet forestiller angiveligt tre danske revolutionære, der er rejst til et ikke nærmere defineret område i Kurdistan for at slås.

Hvor og hvornår billedet er blevet taget, fremgår ikke, men de tre personer poserer med automatvåben foran et flag med påskriften »Revolutionære Antifascister«, som er navnet på en dansk venstreorienteret gruppe.

Det er Revolutionære Antifascister, der har offentliggjort billedet på Facebook. Billedet er blevet delt på Facebook af Ungdomshuset.

»Nogle af vores kammerater er i Rojava for at bidrage til forvaret af den sociale revolution,« skriver Revolutionære Antifascister på Facebook.

Rojava betyder »vest« på kurdiske og kurdernes betegnelse for et område i det nordlige Syrien. Området bliver kontrolleret af den kurdiske millits YPG.

Kurderne tog kontrollen med området i 2012, efter borgerkigen var brudt ud i Syrien.

I opslaget bliver der videregivet en besked fra personerne på billedet.

»Tyrkiet med fascisten Erdogan i spidsen gør sig klar til storoffensiv mod Rojava, for at knuse det revolutionære fremskridt. Allerede inden deres offensiv har deres angreb ind over grænsen kostet nogle af vores kammerater livet, og der er ingen tvivl om at deres intentioner er at drukne revolutionen i blod. Derfor er vi taget til Rojava for at forsvare revolutionen,« lyder det i beskeden.

Gruppen af rejsende revolutionære opfordrer også andre til at foretage aktioner rettet mod tyrkiske mål:

»Vi opfordrer til at lægge pres på vestlige politikere for at gribe ind, og vi opfordrer til at lægge pres på Tyrkiet. Vi anser derfor enhver aktion rettet mod Tyrkiets militære, politiske og økonomiske strukturer, som et udtryk for solidaritet,« skriver gruppen på Facebook.

Siden 2014 er mindst 20 danskere rejst til det nordlige syrien for at slås på kurdisk side i borgerkrigen. 11 personer har fået frataget deres pas af de danske myndigheder, efter de er vendt hjem.

Ifølge journalist og forfatter Denniz Serinci, der netop har udgivet en bog om Kurdistans historie, er de tidligere syriensfarere taget afsted for at kæmpe mod Islamisk Stat.

»Det er første gang, at nogen rejser derned med et erklæret mål om at kæmpe mod Tyrkiet. Jeg tvivler på at det er lovligt, for det er ulovligt at drage i krig alene, og Tyrkiet er tilmed Danmarks nato-allierede,« siger Denniz Serinci.

Han vurderer, at danskerne - såfremt billedet er ægte - har tilsluttet sig YPG, da det er dem der har den millitære magt i området.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra politiets efterretningstjeneste, PET.