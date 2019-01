Ved årsskiftet døde to mænd fra Esbjerg med få dages mellemrum på et hotel i badebyen Hurghada i Egypten. Få måneder forinden havde et britisk par også pludselig mistet livet i samme by.

Der er endnu ingen, der har fundet en dødsårsag, men mistanken falder på forgiftning, dårlig mad eller bakterier i aircondition.

65-årige Verner Strunck blevet fundet død i sin seng den 31. december og to dage senere, den 2. januar, blev vennen Leif Kristensen også fundet død på sit værelse liggende i sin seng, skriver JydskeVestkysten.

Både familien og venner er dybt chokeret over de to venners dødsfald, da de begge var sunde og raske, og fordi dødsfaldene er sket under så mistænkelige forhold.

Liget af Verner Strunck ankom til Esbjerg i mandags, men det har ikke givet forløsning for sønnen Alex Strunck. Han har i 14 dage forsøgt at få en forklaring fra myndighederne på sin fars mystiske død, men det har ikke været muligt.

»Jeg har prøvet at få en obduktion af min døde far. Det vil lette nogle tanker, hvis jeg kan få dødsårsagen. Han fejlede ikke noget, og jeg talte med hans kammerat, Leif Kristensen, nytårsdag efter min fars død, hvor Leif var meget ked af det, chokeret og beruset. Men da jeg nogle dage senere så fik at vide, at Leif også var fundet død i sin seng, virkede det hele endnu mere mystisk,« fortæller Alex Strunck til Jydske Vestkysten.

Han har mistænkt, at hans far og vennen er blevet forgiftet, og hans mistanke er blevet forstærket, efter han har undersøgt Elysees Dream Beach Hotel, hvor de to mænd boede.

Hotellet viser sig at have et særdeles blakket ry med katastrofale anmeldelser fra tidligere gæster, fra før hotellet skiftede navn fra Elysees Hotel til det nuværende. Både hotellets vand og mad bliver haglet ned.

I august 2018 døde et britisk par i samme by, hvorefter rejseselskabet evakuerede deres resterende gæster. Dengang lød mistanken på, at en bakteriefyldt aircondition var skyld i dødsfaldene.

Men Nick Harris, chef for rejselov hos Simpson Millar Solicitors, mener at der er tale om et røgslør. Han mistænker, at der har været kemikalier i vandet, på grund af e. coli bakterier.

Alex Strunck er heller ikke tilfreds med den måde, hans fars død er blevet tacklet på. Han er utilfreds med både de danske myndigheders ageren i sagen og det egyptiske politis håndtering.

Leif Kristensens lig befinder sig fortsat i Egypten, og Verner Strunck begraves fra Treenighedskirken i Esbjerg på fredag.