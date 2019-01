To danske venner er døde under mystiske forhold på deres hotelværelse i Egypten med kun to dages mellemrum.

Det får nu det danske rejsebureau Detur til at stoppe alt samarbejde med det udskældte lavprishotel.

»De to rejsende var ikke rejst med os på deres ferie til Elysees Dream Beach Hotel. Vi har stoppet alt salg af rejser til det pågældende hotel og følger situationen,« udtaler Detur og fortsætter:

»For vores gæster, der allerede har booket, ændrer vi uden beregning.«

De to esbjergensiske mænd - begge i 60'erne - var på ferie sammen i badebyen Hurghada, hvor de boede på Elysees Dream Beach Hotel.

Omkring nytår blev først Verner Strunck fundet død i sin hotelseng, og to dage efter blev hans ven Leif Kristensen også fundet død på sit værelse.

Alex Strunck, sønnen til 65-årige Verner Strunck, mistænker dødsfaldene for at skyldes colibakterier i drikkevandet, madforgiftning, eller at nogen har puttet narkotika i deres drinks.

A picture taken on August 25, 2018 shows the entrance of the General Hospital of Hurghada in Egypt's Red Sea resort to which a British couple on holiday who died within hours of each other were transported a day before.

Mohammed, der er desk manager på Elysees Dream Beach Hotel, kalder dødsfaldene for 'naturlige' og fortæller til B.T., at ingen andre turister er omkommet på hotellet, siden det åbnede for 12 år siden.

Men på hjemmesiden Tripadvisor bliver hotellet sablet ned.

Mere end hver tredje gæst har anmeldt det som værende 'dårligt' eller 'frygteligt', og en kalder maden for 'forfærdelig'.

De to danskeres død på hotellet sker blot fire måneder efter, at et britisk ægtepar døde på et andet hotel i Hurghada seks kilometer fra Elysees Dream Beach Hotel.

John Cooper, 69 år, og Susan Cooper, 63 år, var sammen med deres datter og hendes tre børn på ferie i badebyen, da de pludselig blev syge tirsdag morgen den 21. august 2018.

Ifølge datteren Kelly Ormerod var forældrene ved godt helbred, da de aftenen før gik i seng efter en familiemiddag.

Næste morgen var de så syge, at redningspersonalet måtte tilkaldes i al hast. Men de kunne ikke redde John og Susan Coopers liv.

Myndighederne fandt ikke noget mistænkeligt i de to briters dødsfald.

Udenrigsministeriet har ifølge familien til Leif Kristensen oplyst, at årsagen til Leif Kristensens død var et hjerteanfald.