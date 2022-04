En spektakulær og hemmelig operation udspillede sig i en lagerhal i København i begyndelsen af februar i år.

Det skriver Frihedsbrevet, der kan berette, at to danske undercoveragenter deltog i en fælde for mafiabossen Takeshi Ebisawa.

Sammen med en agent fra det amerikanske Drug Enforcement Agency (DEA) fremviste de våben for Ebisawa, der er et medlem af Yakuzaen; den japanske mafia.

Undercoveragenterne udgav sig for at være våbenhandlere af høj kaliber. De fremviste varer var fra øverste hylde, hvor Takeshi Ebisawa fik set maskingeværer, fuldautomatiske rifler og panserværnsvåben.

Det fremgår af retsdokumenter fra anklagemyndigheden i New Yorks Sydlige Distrikt, hvor tre thailandske mænd er omtalt som medsammensvorne. Ifølge dokumentet er Takeshi Ebisawa også anklaget for en større narkohandel bestående af 500 kilo metamfetamin og 500 kilo heroin.

Anklager i sagen Damien Willis mener at vide, hvor begge ulovlige varer skulle ende henne.

»Stofferne skulle til New Yorks gader, og våbnene var tiltænkt grupperinger i ustabile nationer,« lyder det.

Ifølge retsdokumentet introducerede Takeshi Ebisawa undercoveragenten fra DEA til kriminelle kontakter i Thailand, Burma, Sri Lanka, Japan og USA.

Arkivfoto: Et af Yakuzaens mere kuriøse ritualer kaldes yubitsume. Her kan et medlem betale en gæld ved at skære et led af lillefingeren. Det sker uden hjælp fra andre. På billedet ses et Yakuza-medlem ved en protesehandler, da han har valgt at forlade den kriminelle underverden. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA Vis mere Arkivfoto: Et af Yakuzaens mere kuriøse ritualer kaldes yubitsume. Her kan et medlem betale en gæld ved at skære et led af lillefingeren. Det sker uden hjælp fra andre. På billedet ses et Yakuza-medlem ved en protesehandler, da han har valgt at forlade den kriminelle underverden. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA

Ifølge Frihedsbrevet blev aktionen i København filmet og overvåget af myndighederne.

Frihedsbrevet har efterfølgende spurgt Københavns Politi ind til sagen, men de vil hverken be- eller afkræfte specifikke efterforskningsskridt i en eventuel sag, som den der er beskrevet.

Endnu kortere bliver svaret, da Friehdsbrevet spørger PET:

'PET kommenterer ikke på operative forhold,' lyder det i et skriftligt svar.

Hvis man selv vil dykke ned i sagen, kan man finde en detaljeret beskrivelse af sagen her, hvor der også er billeder af bevismateriale i sagen.