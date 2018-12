To danske pædagogstuderende, Tine Evers og Iben Bindslev Madsen, holder netop nu juleferie i Marokko.

På trods af at det kun er få dage siden, 24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Grindsted og hendes 28-årige norske veninde Maren Ueland blev gjort til uskyldige dødsofre for et frygteligt og bestialsk terrorangreb begået mod dem på Toubkal, Nordafrikas højeste bjerg, er Tine Evers og Iben Bindslev Madsen ikke bange for deres sikkerhed i Marokko.

For de vil ikke være bange, fortæller de til B.T.s udsendte.

»Vi har været enige om, at vi skulle afsted, men der gik et par dage, hvor vi inden afrejsen gik og tænkte over den tragiske hændelse, der har været hernede. Vi var nødt til at tage det ind og finde ud af, hvad vi føler og hvad det gør ved én, når der sker sådan noget. Og det er faktisk også en af årsagerne til, at vi nu er her: At selv om der er sket noget, der er så forfærdeligt, så skal det ikke få lov at gå ind og rykke ved vores menneskesyn og på dét at kunne rejse ud i verden og besøge Marokko og marokkanerne her,« siger 43-årige Tine Evers fra Vejen.

B.T. møder de to sydjyske pædagogstuderende på den ikoniske Djema Al-Fna-plads og -bazar, hvor en skønsom blanding af ivrig handel, traditionel iørefaldende musik, dans, larm, råb, røg fra åbne bålsteder og velkrydret afrikansk mad tilsat gøgl og plattenslageri døgnet rundt danner en sydende ramme i hjertet af medinaen i storbyen Marrakech.

Men selvom festen er i gang og i dén grad pirker til sanserne, når man står midt i det charmerende kaos, er de to danske turister af hensyn til deres egen sikkerhed opmærksomme på, hvad der sker omkring dem, fortæller de.

»Vi er ikke bange - slet ikke - men det med sikkerheden ligger alligevel hele tiden i baghovedet, når dem der er blevet udsat for det her er en dansk pige og en pige fra Norge. Så kommer det jo tæt på. Så man skal tage sine forholdsregler, men man skal ikke være bange,« siger Tine Evers.

Iben Bindslev Madsen tilføjer:

»Vi går ud fra, at sikkerheden er i orden hernede nu. Vi ser hele tiden politiet rundt omkring, så de er her. Det gør os trygge,« siger hun.