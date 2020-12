Flere studerende fortæller, at de benytter sig af medicin for at klare sig godt på deres studie.

Der er tale om især de to typer receptpligtig medicin, nemlig Ritalin og Modafinil. Den førstnævnte bruges normalt til behandling af ADHD, og den anden til eksempelvis narkolepsi, skriver TV 2 Østjylland.

Tv-stationen har talt med tre studerende på Aarhus Universitet, som alle siger, at de bruger de såkaldte 'study drugs'.

Det er blandt andet for at leve op til det pres, som der er i eksamensperioder. De studerende står ikke frem med navn, men stationen er bekendt med deres identitet.

Hos Studenterrådet på Aarhus Universitet genkender de også det pres, der ligger på de overvejende unge mennesker. Ligesom de også nikker genkendende til et problem med de præstationsfremmende midler.

»Det er også det her med, at du ved, at du skal score den højeste karakter, og du er faktisk i konkurrence med dine studiekammerater for at lande det job, du gerne vil have,« siger formand Alexander Estrup og uddyber:

»Det kan allerede smuldre tidligt, hvis du får en middelkarakter, som et firtal eller et syvtal.«

På Sundhedsstyrelsens informationsside 'altomstoffer.dk' kan man læse om nogle af de bivirkninger, som de forskellige study drugs har, hvis vel ot mærke man ikke har de lidelser, præparaterne ellers bruges mod.

Eksempelvis kan man med et længevarende, stort forbrug af Ritalin risikere udvikling af psykoser med paranoide reaktioner, ligesom at lægemidlet også kan give selvmordstanker og angst.

Med Modafinil risikerer man ligeledes på langt sigt at få psykiske problemer, som man ikke sådan lige slipper af med igen.

Hvis man eksempelvis vil spotte en person, der er påvirket af Ritalin, så står der på 'altomstoffer.dk', at signalerne er lig dem, man finder hos en, der har taget kokain.

Personen vil være speedet og have store pupiller. På hjemmesiden kan man ligeledes læse, at stoffet er vanedannende og ofte giver nedture iform af træthed og dårligt humør, når rusen er ovre.