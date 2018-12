Dobbeltdrabet på 28-årige Maren Ueland og den 24-årige dansker Louisa Vesterager Jespersen var en terrorhandling.

Ifølge nyhedsbureauet AP har en repræsentant fra anklagemyndigheden fortalt det til marokkansk stats-tv onsdag aften.

En kilde siger samtidig til Marocco World News, at der er i alt fire mistænkte for drabet

Anklagemyndigheden i Rabat oplyser ifølge mediet, at en person er anholdt i relation til drabene, og at marokkansk politi leder efter yderligere tre mistænkte.

Den anholdte kommer ifølge udtalelsen fra »et radikaliseret miljø«.

En video, der muligvis stammer fra drabene, har cirkuleret på sociale medier. Videoen viser en mand med en kniv, der skærer hovedet af en kvinde foran et telt.

Myndighederne undersøger nu, om videoen reelt stammer fra drabene på de to kvinder.

En video blev kortvarigt lagt op i en tråd på Maren Uelands Facebook-profil, men er blevet slettet igen. Samme video blev senere lagt op på Louisa Vesterager Jespersens Facebook-profil.

B.T. har set videoen, og der er tale om dybt rystende billeder.

Det er dog svært at verificere, om videoen reelt stammer fra drabet på de to nordiske kvinder, eller om der er tale om en anden halshugningsvideo.

Ingen terrororganisation har taget ansvaret for drabene.

Onsdag oplyste lokale medier, at tre personer var anholdt for drabet, men nu ifølge Morroco Daily News bekræfter Central Bureau of Judicial Investigationat, at kun én er anholdt, mens tre andre mænd er efterlyst af myndighederne.

Der er angiveligt tale om mænd fra byen Marrakech, der ligger cirka 50 kilometer nord for Imlil.

»De mistænkte camperede i det samme område, hvor mordet fandt sted,« siger en politikilde til Morroco World News og tilføjer, at et »vidne så gruppen om natten, mens de var på vej mod campingarealet.«

24-årige Louisa Vesterager Jespersen har studeret til turistguide i Norge, hvor hun mødte 28-årige Maren Ueland.

De to veninder rejste 9. december sammen til Marokko, hvor de skulle tilbringe julen med at backpacke.

Men rejsen endte i et mareridt.

De to kvinder blev fundet i deres telt seks kilometer fra Imlil ved foden af bjerget Toubkal, som er Nordafrikas højeste bjergtinde.

Ifølge det marokkanske indenrigsministerium havde kvinderne tegn på vold omkring nakken.

De formodede gerningsmænd camperede angiveligt 600 meter fra Louisa og Maren. Efter drabet flygtede de fra gerningsstedet og forlod deres telt, hvor en af dem glemte sit ID-kort.

De mistænkte blev ifølge politiet filmet på et overvågningskamera i en butik i Imlil.

Ifølge New York Post blev den ene af kvinderne fundet uden for teltet og den anden inden i teltet. Den ene havde ifølge mediet fået halsen skåret over, mens den anden havde fået hovedet skåret af.

Det var andre turister i området, der gjorde det gruopvækkende fund af de to myrdede kvinder.

»En lokal guide mødte turisterne grædende, og de fortalte ham, hvad de havde set,« siger en politikilde ifølge Morroco World News.

Det var guiden, der tilkaldte det lokale gendarmeri.