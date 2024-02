Mandag eftermiddag fandt en voldsom trafikulykke sted i USA. Én person blev dræbt, og to børn blev hårdt såret.

Den dræbte er blevet identificeret som den 44-årige danske statsborger Kresten Wolff Thomsen.

Det oplyser det lokale politi i Denver, Colorado, hvor ulykken skete, ligesom Kresten Wolff Thomsens far, Torben Thorup Thomsen, bekræfter den tragiske nyhed.

Det gør han over for Dagbladet Ringkjøbing-Skjern.

»Det er et stort tab for os alle at miste Kresten. Han havde en kolossal omgangskreds og var oprigtigt engageret i andre mennesker,« siger Torben Thorup Thomsen.

Også Kresten Wolff Thomsens barndomsven Casper L. Købke er rystet over det tragiske dødsfald, fortæller han til B.T.:

»Han var et meget uselvisk menneske og gjorde alt for andre. Det her er helt forfærdeligt,« siger Casper L. Købke.

Kresten Wolff Thomsen var i mere end 20 år tilknyttet Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Kongelige Teater, hvor han var komponist, dirigent og kapelmester.

Casper L. Købke fortæller desuden, at Kresten Wolff Thomsen i minutterne inden ulykken havde hentet sine børn fra skole.

Ulykken skete mandag eftermiddag lokal tid.

Ifølge det lokale politi blev Kresten Wolff Thomsen torpederet af en anden bilist i krydset 64th Street/Lamar Street. Med i bilen var også hans to børn på syv og ti år.

De er begge indlagt, og en af dem er alvorlig kvæstet, oplyser politiet.

Kresten Wolff Thomsen boede i Denver sammen med sin kone og to børn, hvilket de har gjort de seneste fem år.

Det er politiets teori, at en 23-årig mand var ansvarlig for ulykken. Han er lige nu i politiets varetægt, og man mistænker, at han var påvirket af alkohol under kørslen og desuden kørte for stærkt.

»Det er fuldstændig utilgiveligt og meningsløst, at det skulle ske for Kresten,« lyder det fra Casper L. Købke.

Efter ulykken har en kollega til Kresten Wolff Thomsens hustru oprettet en onlineindsamling som en støtte til familien.

»Alicia er nu eneforsørger for sin familie og er nødt til at stoppe sit arbejde som sygeplejerske for at være sammen med sine børn på hospitalet og sørge over tabet af sin mand,« lyder det blandt andet fra kollegaen Elyse Massey.

Lige nu er der indsamlet over 50.000 dollar på under 24 timer.

Lyt med når B.T.s kriminalredaktion hver uge går helt tæt på aktuelle emner, den kriminelle underverden og store efterforskninger.