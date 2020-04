63 danskere har indtil videre indgivet en officiel anmeldelse mod myndighederne i Tyrol for at fortie udbruddet af covid-19.

Men det tal kunne måske være langt højere.

B.T. har talt med flere danskere der er blevet smittet under en skiferie i området, men som finder det uoverskueligt at deltage i den kollektive anmeldelse, der er blevet indgivet mod 12 myndighedsinstanser og enkeltpersoner.

»Jeg har fået nogle papirer, hvor der står en masse ord på tysk og engelsk, som jeg ikke forstår. Jeg skimmede det og tænkte, at det kommer jeg ikke til at udfylde lige forløbig,« siger Jenni Carland.

Jenni Carlend fra Herlev fik coronavirus under en skitur i østrigske Ischgl. Indtil videre har hun dog opgivet at anmelde de østrigske myndigheder og rejse erstatningskrav. Foto: Privatfoto Vis mere Jenni Carlend fra Herlev fik coronavirus under en skitur i østrigske Ischgl. Indtil videre har hun dog opgivet at anmelde de østrigske myndigheder og rejse erstatningskrav. Foto: Privatfoto

Hun er selvstændig frisør og blev smittet, da hun fik en fløjte af en bartender på et afterskisted i byen Ischgl.

Udover at have været syg med covid-19 og indespærret i karantæne har hendes frisørsalon også været lukket i adskillige uger som følge af nedlukningen.

Nu har hun travlt med at klippe sine mange kunder, og det giver hende kun endnu mindre tid til at sagsøge det land, hun blot tog til for at feste og stå på ski.

Jenni Carlend er ikke den eneste dansker, der bakser med at udfylde de østrigske anmeldelsespapirer.

Henrik Jensen fra Nordjylland blev smittet med covid-19, da han i besøgte Sankt Anton med sin hustru den den 3. marts.

Han er ret overbevist om, at han blev smittet på et afterski-sted. Først da han var på vej hjem, hørte han, at der var udbrud af covid-19 i området. Da han kom hjem, blev han så alvorligt syg, at han måtte indlægges og have ilt.

Nu har han skrevet til den østrigske forbrugerorganisation Verbraucherschutzverein (VSV) med henblik på at blive en af anmelderne, men de papirer han har fået tilbage er uoverskuelige for ham at udfylde.

»Jeg skal skrive en masse oplysninger om mit sygdomsforløb og hvor meget jeg som selvstændig har tabt i arbejdsfortjeneste. Det vil kræve at jeg oversætter journaloplysninger og foretager et omfattende regnestykke,« siger Henrik Jensen.

Ægteparret Jes og Pærregaard fra Næstved var begge syge, da de kom hjem efter kun tre dage på skitur i Ischgl. De har forsøgt så godt de kunne at udfylde nogle af de dokumenter, de har fået tilsendt af den østrigske forbrugerorganisation Verbraucherschutzverein (VSV). Foto: Privat Vis mere Ægteparret Jes og Pærregaard fra Næstved var begge syge, da de kom hjem efter kun tre dage på skitur i Ischgl. De har forsøgt så godt de kunne at udfylde nogle af de dokumenter, de har fået tilsendt af den østrigske forbrugerorganisation Verbraucherschutzverein (VSV). Foto: Privat

VSV beder de europæiske corona-ofre om en fuldmagt til at indgive anmeldelse og kræve 1.000 euro i erstatning. Men selvom der er et erstatningskrav i sagen, regner Henrik Jensen ikke med, at sagen vil indbringe ham penge.

»Jeg får ikke noget ud af det her rent økonimisk, så hvor meget energi skal jeg bruge på det, i forhold til at forsøge at redde min virksomhed?,« spørger han.

Han ønsker, at han og andre corona-smittede kan få hjælp til at oversætte og udfylde dokumenterne, så anmeldelserne kan blive indgivet samlet.

»Det kunne godt være i Danmarks intessse at yde lidt eksperthjælp, så vi kan gøre det ordentligt, for jeg kan ikke gøre det selv. Så kunne Danmark også finde ud af, hvor mange der er kommet hjem med det,« siger han.

Dokumenterne fra VSV er sendt på både tysk og engelsk. Her er det den tyske version af fuldmagten. Vis mere Dokumenterne fra VSV er sendt på både tysk og engelsk. Her er det den tyske version af fuldmagten.

I alt 4.500 europæiske turister deltager i et massesøgsmål, hvor der er indgivet anmeldelse mod 12 personer og instanser i landet – heriblandt delstaten Tyrol, Tyrols lokale regeringsleder, Günther Platter og borgmestrene i Ischgl og Sölden.

Sagsøgerne beskylder myndigheder og forretningsdrivende i Tyrol for at have kendt til den omfattende smitte med covid-19 i området, og at have tilbageholdt den informationen for offentligheden af økonomiske årsager.

Formanden for VSV, Peter Kolba, siger til B.T., at de arbejder på at få kontakt til lokale advokater i de forskellige europæiske lande, der kan hjælpe med at forberede massesøgsmålet.

»Vi har lokale advokater i Tyskland og Østrig. I andre lande er det sværere at finde en advokat, men en af vores partnere arbejder på det gennem et juridisk netværk. Det ville være en stor hjælp hvis landende selv stillede en advokat til rådighed,« siger han til B.T.

Peter Kolba fortæller, at der hvert minut indløber nye mails fra corona-smittede europæere, og han opfordrer alle der er blevet smittet med Corona i Østrig til at gå ind på denne hjemmeside og udfylde formularen, der både findes på tysk og engelsk.

»Vi behøves ikke alle oplysninger med det samme. Det vigtigste er at vide, hvor og hvornår man var i Østrig, hvor man boede, om man er blevet testet positiv og om man har været hospitalsindlagt,« siger han.

Sagen kan både komme til at køre som en straffesag eller en civil sag, og den risikerer at trække ud i årevis, med mindre der bliver lagt så hårdt pres på myndighederne, at der kan indgås et forlig.

I så fald håber Peter Kolba, at der vil blive udbetalt erstatning til coronasmittede allerede i år.