Flere færdselsbetjente fortæller til Berlingske, at grove fartsyndere ofte trækker sager om alvorlige trafikforseelser i langdrag ved at undlade at møde op til retsmøder og ved ikke at åbne breve fra politiet.

- Jeg føler afmagt.

- Det skal være lettere at konfiskere køretøjer eller at fratage et kørekort administrativt, indtil personen møder i retten, siger Henrik Schmeisser, der har været færdselsbetjent ved Københavns Politi i 35 år, til Berlingske.

Opdateres...

