Søik, også kendt som Bagmandspolitiet, har sigtet Danske Bank i sagen om investeringsproduktet Flexinvest Fri. Det oplyser banken selv til fondsbørsen torsdag.

Flexinvest Fri var et investeringsprodukt, som Danske Bank solgte til sine kunder, selv om banken forventede, at de ville tabe penge.

Banken havde på et tidspunkt skruet op for gebyrerne vel vidende, at det ville betyde, at kundernes udgifter til gebyrer ville overstige deres forventede gevinster fra investeringerne.

I september blev banken politianmeldt af Finanstilsynet, der har undersøgt sagen.

Derfor kommer sigtelsen fra Søik ikke som en overraskelse, siger Danske Banks topchef, Chris Vogelzang, i meddelelsen til fondsbørsen.

- Vi vil naturligvis samarbejde med Søik samt dele relevant viden og materiale i sagen, siger han.

Banken har oplyst, at kunderne bliver kompenseret for deres tab.

/ritzau/

Opdateres...