Vent på bussen. Ring til din mor, eller tag en taxa.

Vel at mærke en rigtig taxa.

Er du ung og skal hjem fra en våd tur i byen, så skal du for alt i verden ikke sætte dig ind i en pirattaxa.

Sådan lyder advarslen fra Danske Bank, som melder om en voldsom stigning i svindelsager i forbindelse med unge menneskers møde med en pirattaxa.

I en pressemeddelelse skriver banken, at de ser flere og flere unge kunder, som får tømt bankkontoen eller bliver snydt på anden vis efter en tur i en privat taxa.

Alene i år har banken allerede haft over 100 af den type sager.

»Antallet af svindelsager omkring pirattaxaer er steget med 60 procent i år, og vi har set en stigning på 80 procent i det samlede tab forårsaget af den type svindel.«

Det siger lederen af bankens svindelbekæmpelse, Niels Halse, og tilføjer, at der dertil kommer sager fra andre banker samt de tilfælde, som ikke bliver anmeldt.

Han vurderer derfor, at det reelle tal er meget større.

Et billigt tilbud om et lift ender – for det typisk unge og alkoholpåvirkede menneske – alt for ofte med, at chaufføren stopper for at købe noget på en tankstation undervejs, som han så lokker passageren til at betale. På den måde aflurer han offerets kode.

Andre får stjålet deres kort i bilen eller aflæst deres pinkode i en falsk kortterminal i bilen.

Dagen efter vågner ofrene så og opdager, at den kriminelle chauffør har lænset deres konto.

Derfor ønsker Danske Bank at advare især unge mennesker mod den type kriminalitet.

»Der er mange gode grunde til ikke at sætte sig ind i en pirattaxa. Og en af dem er altså, at du udsætter dig selv for en øget risiko for svindel fra kriminelle, der har til hensigt at stjæle dine kreditkort og pinkoder«, siger Niels Halse.