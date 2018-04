Danske Banks telefonnummer bliver i øjeblikket misbrugt til svindel.

Det oplyser banken på sin Facebook-side.

'Advarsel: Vores telefonnummer 70 123 456 bliver lige nu misbrugt af engelsktalende personer, der forsøger at lokke personlige oplysninger ud af folk,' lyder det fra banken i opslaget.

Danske Bank oplyser desuden, at man har taget kontakt til politiet for at få svindlen stoppet.

Derudover påpeger banken, at man aldrig vil bede kunder eller andre udlevere personlige oplysninger.

'Husk, at vi aldrig vil bede om login, NemID, pinkoder etc. via telefon, SMS eller mail,' skriver Danske Bank i sit opslag.