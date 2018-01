Er du kommet til at hjælpe en fremmed og derved potentielt bidrage til svindel? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk, skriv en besked til os her på Facebook eller til chans@bt.dk.

En suspekt tendens har onsdag fået Danmarks største bank, Danske Bank, til at bringe en advarsel på bankens Facebook-side. Ifølge Danske Bank risikerer almindelige danskere, særligt unge, at bidrage til kriminalitet, hvis de ikke er opmærksomme, lyder det.

Advarslen sker på baggrund af, at banken har registreret et stærkt forhøjet antal tilfælde af specifikke situationer, hvor mistanken er, at der ligger svindel bag.

Det fortæller leder af afdeling for bekæmpelse af svindel hos Danske Bank, Linus Fugl, til BT.

»Vi har en løbende overvågning af alle de transaktioner, som foretages af Danske Bank-kunder. Når vi kigger på tallene fra fjerde kvartal sidste år, kan vi se en signifikant stigning i forhold til antallet af unge mennesker, der bliver ofre for at medvirke til svindel. Vi taler om mere end en tredobling til knap 100 tilfælde i samme kvartal,« siger han.



Man risikerer at blive et 'mulddyr', hvor man bliver udnyttet, og man kan potentielt medvirke til en forbrydelse. Linus Fugl, Danske Bank

Ifølge Linus Fugl foregår svindlen typisk ved, at en fremmed henvender sig til en ung i alderen 12 til 18 år og beder om hjælp til at hæve penge – måske under påskud af at have mistet eller glemt sit hævekort. Den fremmede overfører derefter penge til den unges konto - nogle gange med et tilbud om betaling - mod at vedkommende til gengæld får rede kontanter retur fra hæveautomaten.

Umiddelbart kan det virke harmløst, men problemet opstår, hvis den fremmede forsøger at skjule økonomisk kriminalitet.

For ved at hæve penge til den fremmede, risikerer den unge uforvarende at skaffe kriminelle personer kontanter, som dermed ikke længere kan overvåges af banken, når pengene trækkes ud af de finansielle systemer. De kriminelle kan dermed skjule deres udbytte fra myndighederne. Den hjælp kan - tilsigtet eller ej - være strafbar, lyder det fra Danske Bank.

»Det er vigtigt, at folk forstår, at man ikke må stille sin konto til rådighed for andre. Man risikerer at blive et 'muldyr', hvor man bliver udnyttet, og man kan potentielt medvirke til en forbrydelse. En konto er personlig udstedt, så man bryder de betingelser, der er, hvis man stiller sine finansielle muligheder til rådighed for andre,« siger Linus Fugl og fortsætter:

»Vi vil gerne sikre opmærksomhed på det her for at modvirke det.«

Han har en klar opfordring til kunder, der bliver opfordret til at hæve penge for andre.

»Det er vigtigt at være forsigtig, og man skal spørge sig selv, om det er for godt til at være sandt, hvis nogen tilbyder penge for, at man hæver kontanter for dem.«