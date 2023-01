Lyt til artiklen

Politiet har slået til mod flere bandemedlemmer, der menes at have spillet nøgleroller i et organiseret internationalt narkonetværk.

Et narkonetværk, der trækker tråde helt fra Marokko og den spanske solkyst til gaderne i Odense og Aarhus.

Da politiet tirsdag slog til i en koordineret aktion og anholdt tre personer i Odense og Kolding, var det en udløber af en stor anholdelsesaktion i foråret.

Her anholdt politiet 18 personer i Østjylland, på Fyn og i Spanien og beslaglagde hash og narko samt biler, dyre ure og kontanter for millioner af kroner.

Sagskomplekset handler om indsmugling af våben og narkotika fra blandt andet Marokko via den spanske solkyst, der er kendt for at være et knudepunkt for distribution af hash og narko.

Flere af de anholdte har ifølge B.T.s oplysninger relation til bandemiljøet i Aarhus og Odense. Én af de anholdte skal have spillet en ledende rolle i Rosenhøj-grupperingen i Aarhus.

To af de anholdte fra tirsdagens aktion er onsdag blevet fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger.

Det drejer sig om en 26-årig mand fra bandemiljøet i Odense og en 30-årig mand fra Kolding. En kvinde, der blev anholdt tirsdag, er løsladt igen.

Politiet anser anholdelserne som en brik i at svække bandegrupperingerne.

»I det omfang vi kan mindske deres indtjeningsmulighed og fjerne centrale figurer fra gaden, svækker vi deres evne til at være i konflikt og skabe utryghed,« siger Michael Kjeldgaard, ledende politiinspektør i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

I alt ti personer er i øjeblikket varetægtsfængslet i sagskomplekset, oplyser NSK. Derudover er tre personer allerede blevet idømt fængslesstraffe.