Onsdag sidder en 29-årig dansk youtuber på anklagebænken i Holstebro.

Han er tiltalt for at have delt en video på et unavngivet socialt medie med sine følgere 9. april 2021.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Den 29-årig mand, der har tæt på 30.000 følgere på YouTube og næsten 50.000 følgere på Instagram, kommer fra Jylland. Han kalder sig for blogger og youtuber.

Ifølge anklageskriftet delte den tiltalte videoen klokken 21.15 til et ukendt antal personer. Den 29-årige er tiltalt efter straffelovens paragraf 235, der handler om at udbrede børneporno.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi indeholdt videoen børnepornografi mellem en mindreårig og en mand. Det fremgår af anklageskriftet, at indholdet af videoen bliver kategoriseret i det, der kaldes for kategori 2.

Den mandlige youtuber er tidligere blevet beskyldt for alvorlige anklager af andre bloggere, der har hængt ham ud på sociale medier.

Den 29-årige mand har ikke været aktiv på sociale medier de seneste tre måneder.

Politiets kategorier af børneporno: Kategori 1: Fremstillinger uden seksuel aktivitet (kategori 1) – Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor barnet er alene på billedet, og hvor der ikke foregår seksuel aktivitet med andre, herunder billeder med fokusering på kønsdelene, onani og anden egen seksuel berøring, jf. dog nedenfor under kategori 2, sidste punktum. Kategori 2: Fremstillinger med seksuel aktivitet (kategori 2) – Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor der er to eller flere aktører på billedet, og hvor der er seksuel aktivitet, herunder samleje og anden kønslig omgængelse end samleje, jf. straffelovens §§ 216, stk. 2, 222 eller 225, samt tilfælde, hvor barnet udsættes for berøringer omfattet af straffelovens § 232. Fremstillinger, hvor barnet er alene på billedet, og hvor barnet indfører fingre eller redskaber i egne kønsåbninger (vaginalt/analt), er tillige omfattet. Kategori 3: Fremstillinger af særligt grove seksuelle forhold (kategori 3) – Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor barnet fremstilles som udsat for voldtægt, tvang, trusler eller lignende, eller hvor barnets liv fremstilles som udsat for fare eller fremstilles som udsat for grov vold eller som udsat for alvorlig skade. Tilfælde, hvor barnet fremstilles som udsat for seksuel omgang med dyr, og tilfælde, hvor den seksuelle aktivitet involverer et barn, der fremstår som mellem 0-3 år, er ligeledes omfattet. Kilde: Rigsadvokaten/NC3

Hvis youtuberen bliver kendt skyldig, kan han risikere en bøde eller fængsel i op til et år. Der forventes dom senere onsdag.

B.T. følger sagen.