En dansk virksomhed i Sønderjylland har været udsat for bedrageri og har således mistet 13,7 millioner kroner.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den pågældende virksomhed, som ikke nævnes ved navn af Syd- og Sønderjyllands Politi, har tidligere været udsat for et hackerangreb, som virksomheden i første omgang fik løst.

Siden da har den været gal igen.

En ansat i virksomhedens bogholderi modtog siden hen interne mails, der virkede så ægte, at medarbejderen reagerede på dem.

I de mails var der anmodninger om at overføre for i alt to millioner dollar, svarende til 13,7 millioner kroner, til en bestemt konto.

Medarbejderen opdagede dog ikke, at der var ændret små detaljer i kontooplysninger og afsenderens mailadresse, hvilket betød, at pengene blev sendt af sted til kriminelle personer.

Handlingen er også kendt under navnet CEO-fraud, der typisk består i, at kriminelle hackere udgiver sig for at være chef i en virksomhed og beder om overførsler fra økonomiansvarlige i virksomheden.

Bedrageriet blev anmeldt til Syd- og Sønderjyllands Politi, og Christian Østergård, der er vicepolitiinspektør i kredsen, udtaler, at man netop nu af forskellige årsager er ekstra opmærksomme på sådanne hændelser.

»De kriminelle er i høj grad opmærksomme på, at der er travlhed i mange virksomheder forud for påskehelligdagene. Og i tilgift arbejder en del ansatte måske hjemmefra for at undgå at sprede smitte med coronavirus.«

»Det kan være med til, at de daglige sikkerhedsrutiner kan blive udfordret. Men netop i sådanne perioder er det vigtigt at have klare retningslinjer og holde fast i dem,« siger Christian Østergård.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker i øjeblikket sagen.