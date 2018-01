”Husker du Ib fra ”På røven i Nakskov”? Nu vil han være millionær!”

Sådan står der med flammeskrift som indledning til en stor og omfattende annonce, der siden tirsdag morgen har cirkuleret bl.a. på Facebook.

Men annoncen, som forsøger at lokke folk til at investere i kryptovalutaen bitcoin – vel at mærke ved at sende penge til folkene bag annoncen - er det rene svindel og humbug. Førtidspensionist og fritidsfisker Ib Andersen, som hele ”kampagnen” er bygget op omkring med et stort interview og en lang række fotos, har intet med sagen at gøre. Det hele er falsk fra ende til ende.

Så nej – Ib tjener IKKE 80.000 kroner om måneden ved siden af sin pension ved mageløse investeringer.

»Jeg fik det at vide tirsdag formiddag af min kammerat, som havde set reklamen på Facebook. Jeg blev virkelig sur, da jeg så, hvad det var. Det er jo grov udnyttelse af mig og Nicolai (Ibs søn som også optræder i reklamen, red.). Men det er også at udnytte alle mulige andre, som svindlerne forsøger at lokke penge ud af. Gør det ikke. Det er fake,« advarer Ib Andersen.

Han ønsker at udbrede kendskabet til den falske annonce for at advare godtroende folk mod at smide penge ”i et sort hul”, som han siger.

I forsøget på at få svindelen stoppet, indgav han tirsdag eftermiddag anmeldelse til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

»Jeg vil ikke have det her hængende på mig. Jeg går for at være en meget troværdig person både her i Nakskov og i hele Danmark, som kender mig fra medierne - og det er selvfølgelig også derfor, svindlerne bruger mig i annoncen. Folk ved, de kan stole på mig, og det skal nogen folk udefra ikke have lov at lave om på. Jeg vil ikke finde mig i det. Jeg håber virkelig, politiet finder ud af, hvem der står bag,« siger Ib Andersen.

At den falske annonce på få timer er blevet udbredt og også har haft effekt, opdagede lollikken, da han tirsdag ved middagstid tog en tur fra sit hus uden for Nakskov og ind til byen. Og her, som så ofte før, lige lagde vejen forbi Frelsens Hærs værested for at få et måltid varm mad.

»Det første jeg bliver spurgt om, da jeg kommer ind ad døren, er, om jeg ikke godt vil hjælpe dem med at investere nogle penge, for de kan jo se på Facebook, hvor godt det går for mig. Ham, der siger det, mente godt, han kunne undvære måske 2.500 kroner. Jeg måtte jo så sige til ham, at det hele er fup og svindel. Det er, kan man godt sige, en sandfærdig løgnehistorie hele vejen igennem. Hvis man indbetaler penge til de her folk, vil pengene gå til en fin Rolls-Royce nede i Luxembourg eller sådan noget. Men jeg vil ikke stå model til det. Det skal stoppes med det samme,« siger Ib Andersen.