Dansk politis mange terroranholdelser i Holbæk i weekenden har tilsyneladende ikke kun tråde til Tyskland.

Ifølge de svenske medier Kvällsposten og Sydsvenskan er der også en kobling til Malmø.

De svenske medier erfarer, at der blandt de 13 anholdte i den danske del af sagen er en 45-årig mand fra Malmø, hvis lejlighed den svenske efterretningstjeneste Säpo på anmodning af de danske kolleger i PET har ransaget.

I den forbindelse skulle der også være beslaglagt effekter, men det er foreløbig ikke nærmere oplyst, hvad der konkret skulle være tale om, som er faldet i politifolkenes interesse.

Også den 45-årige mandss hustru på 37 år skulle være blandt de 13 anholdte, der ad to omgange er blevet varetægtsfængslet i langvarige grundlovsforhør for dobbeltlukkede døre ved Retten i Holbæk.

Det skulle dreje sig om otte mænd og fem kvinder.

Efterfølgende har PET og Midt- og Vestsjællands Politi dog oplyst, at de 13 anholdte er blevet sigtet efter den alvorligste bestemmelse i straffelovens terrorparagraf for at have planlagt et eller flere dødelige terrorangreb – eller medvirken til forsøg herpå.

På et pressemøde i PET's hovedkvarter i Søborg blev det fredag formiddag oplyst, at de fængslede mistænkes for at planlægge terrorangreb i Danmark eller Tyskland.

Kriminalteknikere blev set ved to adresser i Holbæk i weekenden. Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix Vis mere Kriminalteknikere blev set ved to adresser i Holbæk i weekenden. Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke blevet oplyst, om politiet har nærmere kendskab til hvor eller hvornår, at terrorangrebet skulle finde sted.

Foruden ransagningerne i Danmark har politiet i Tyskland ransaget en adresse og anholdt en mand i sagen. Han er ifølge tyske medier storebror til to af de anholdte i Holbæk.

I forbindelse med ransagningerne i de to lande har politiet fundet en lang række våben, fortæller operativ chef for PET – Flemming Drejer.

»Vi har fundet de ingredienser, der skal til for at lave en bombe. Vi har også fundet våben som pumpguns og en jagtriffel med kikkertsigte. Det er nogle fund, som bekymrer os,« lød det fra den operative chef i PET.

Betjente og teknikere har undersøgt en lejlighed i Apotekerhaven. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Betjente og teknikere har undersøgt en lejlighed i Apotekerhaven. Foto: Presse-fotos.dk

Dertil kommer tændsnore og andre komponenter, der kan bruges til fremstilling af bomber.

Ifølge tyske presseoplysninger blev efterretningstjenesterne i Tyskland og Polen opmærksomme på sagen, da en polsk kemikalieforhandler i sidste uge slog alarm om en mistænkelig ordre, som man havde modtaget via nettet.

Her havde en 33-årig syrer, der bor i Danmark, bestilt fem kilo svovl og fem kilo aluminiumspulver til sin brors adresse i byen Dessau i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Stofferne kan bruges til at fremstille hjemmelavede bomber med.

Da lokale politimyndigheder i Tyskland sidste fredag ransagede adressen i Dessau, fandt betjentene dog ikke de bestilte kemikalier til bombeproduktion. I stedet spærrede efterforskerne øjnene op, da man fandt kilovis af kanonslag, tændsnore og anden pyroteknik.

Politiet var til stede i Apotekerhaven i mere end et døgn i weekenden. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet var til stede i Apotekerhaven i mere end et døgn i weekenden. Foto: Presse-fotos.dk

Samtidig afslørede ransagningen også et hjemmelavet Islamisk Stat-flag i sort-hvide farver samt en koran, hvor der var understreget passager, der handlede om at bekæmpe »vantro«.

Den 36-årige syrer fra Dessau blev i søndags anholdt i Holbæk sammen med sin lillebror. Ved den omfattende politiaktion i Holbæk mod flere adresser fandt politiet også de 10 kg kemikalier, der menes at være bestilt med henblik på bombefremstilling.

Politidirektør Lene Sørensen fra Midt- og Vestsjællands Politi ville på pressemødet hos PET ikke oplyse, hvad de resterende seks – der tidligt fredag morgen blev fængslet – er sigtet for.

Ved det hemmelige grundlovsforhør blev fire mænd og to kvinder med mellemøstligt klingende navne fremstillet for dommeren i Holbæk.

Et øjenvidne fra retten fortæller til B.T., at mindst en af mændene talte dansk, og at den ene af kvinderne var iført et tørklæde.