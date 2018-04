Retten i Hillerød er enig med Rigsadvokaten i, at en 50-årig mand godt kan udleveres til Rwanda.

Hillerød. En 50-årig dansk statsborger skal udleveres til Rwanda, hvor han er anklaget for at have deltaget i folkedrabet i 1994.

Det har Retten i Hillerød tirsdag eftermiddag besluttet.

- Udleveringen til strafforfølgelse er ikke i strid med udleveringsloven, ligesom en udlevering ej heller er i strid med de relevante bestemmelser i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, siger retsformand Jens Berg.

Afgørelsen er helt i tråd med, hvad Rigsadvokaten kom frem til i efteråret 2017. Her vurderede Rigsadvokaten, at man godt kunne udlevere den nordsjællandske mand til retsforfølgelse i Rwanda.

Den 50-årige mand, der kom til Danmark i 2001, nægter anklagerne, og han indbragte Rigsadvokatens afgørelse med det samme for retten.

Men det fik han altså ikke noget ud af i første omgang.

Mandens advokat, Bjørn Elmquist, oplyser nemlig, at kendelsen ved Retten i Hillerød kæres til landsretten.

Manden er i sit tidligere hjemland tiltalt for at have deltaget i en stribe forbrydelser, da cirka 800.000 mennesker, især tutsier og moderate hutuer, i 1994 blev slået ihjel.

Den 50-årige fik dansk statsborgerskab for lidt over tre år siden. Han har fire børn og er aktiv i en baptistkirke.

Sagen har været længe undervejs. Det var helt tilbage i 2014, at Rwanda bad Danmark om at få manden udleveret. Men først i maj 2017 - efter mere end to års undersøgelser og overvejelser, blev manden anholdt af dansk politi.

