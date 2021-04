Som berygtet flugtkonge lykkedes det ham igen og igen at stikke af fra danske fængsler for at undgå sin straf.

Men nu risikerer en 51-årig dansker at blive stillet til regnskab i Finland for et over 30 år gammelt mord og mordforsøg.

»Hvis han bliver kendt skyldig i den rejste tiltale, risikerer han fængsel på livstid,« fortæller hans finske forsvarsadvokat, Martina Kronström, til B.T.

Ofrene for det blodige overfald i sommeren 1987 var et ungt tysk kærestepar på 20 og 22 år. De var på deres interrailtur i Skandinavien havnet på samme færge som danskeren, der skulle sejle fra Sverige til Finland.

Danskeren var dengang kun 18 år og blev efter det blodige overfald omtalt i danske og udenlandske medier som »spejderdrengen«.

Han var nemlig med sine jævnaldrende kammerater på vej til en international spejderlejr i Finland, men kom pludselig til at spille en hovedrolle i dramaet som centralt nøglevidne.

Midt om natten til 28. juli 1987 var det nemlig tilsyneladende ham, der som den første opdagede, at det unge tyske par var blevet brutalt mishandlet, så de havde livsfarlige kvæstelser især i kranierne.

Det var sket, mens de under åben himmel havde lagt sig til at sove i deres soveposer på øverste dæk – det såkaldte helikopterdæk – ombord på den store motorfærge 'Viking Sally'.

Det unge kærestepar Klaus Schelkle, 20, og Bettina Taxis, 22, fra Vesttyskland fotograferet på deres interrailtur kort inden den skæbnesvangre sejltur fra Stockholm i Sverige til Turku i Finland. Midt om natten blev de overfaldet i deres soveposer. Han blev dræbt – hun overlevede på et hængende hår. Foto: Politiet Vis mere Det unge kærestepar Klaus Schelkle, 20, og Bettina Taxis, 22, fra Vesttyskland fotograferet på deres interrailtur kort inden den skæbnesvangre sejltur fra Stockholm i Sverige til Turku i Finland. Midt om natten blev de overfaldet i deres soveposer. Han blev dræbt – hun overlevede på et hængende hår. Foto: Politiet

Skibet skiftede seks år senere navn til 'Estonia' og skrev sig i efteråret 1994 på tragisk vis ind i historiebøgerne om verdens største skibskatastrofer, da det natten til 28. september sank i hårdt vejr på sejladsen fra Tallinn til Sverige.

852 mennesker mistede livet i Østersøen mellem Estland og Sverige ved færgeforliset – kun 137 blev reddet.

Da den danske spejderdreng i sommernatten i 1987 angiveligt var gået op på skibets helikopterdæk for at trække luft med et par spejderkammerater, nærmede han sig som den første soveposerne med de mishandlede ofre fra Vesttyskland. Der var blod over det hele, og med det samme blev der slået alarm til skibets besætning.

Kaptajnen rekvirerede straks en redningshelikopter fra Turku Sea Rescue Center, som fløj de to ilde tilredte interrailere til hospitalsbehandling i Finland.

B.T.s omtale 31. juli 1987 af den dengang 18-årige spejderdrengs forklaring om sine oplevelser på færgen mellem Finland og Sverige. Vis mere B.T.s omtale 31. juli 1987 af den dengang 18-årige spejderdrengs forklaring om sine oplevelser på færgen mellem Finland og Sverige.

Her kunne lægerne dog straks se, at den 20-årige Klaus Schelke fra Stuttgart reelt var død. Og hans 22-årige kæreste, Bettina Taxis, havde pådraget sig så livstruende kvæstelser, at hun kom til at ligge bevidstløs i ugevis, inden hun kunne overføres til sit hjemland med alvorlige mén.

Det finske kriminalpoliti tog fra begyndelsen sagen meget alvorligt og besluttede at tilbageholde alle 1.400 passagerer og 200 ansatte på skibet et døgns tid for at få overblik over passagerer og besætningsmedlemmer.

Alle blev fotograferet og videofilmet, og rigtig mange blev underkastet indledende afhøringer for at fastslå deres mulige rolle i den blodige forbrydelse. Den danske spejderdreng blev dengang kun betragtet som et vigtigt nøglevidne i sagen.

Året før var der begået et rovmord på en passager i en kahyt på samme skib under en sejlads, og det havde givet de finske betjente nogle dyrekøbte erfaringer om at sørge for en grundig registrering og afhøring af de ombordværende fra starten.

Sådan så det ud i foråret 2000, da Københavns Politi efterlyste den nu mordtiltalte dansker efter endnu en af hans fangeflugter fra et lukket fængsel. Det var med til at give ham betegnelsen »flugtkonge« i pressen. Vis mere Sådan så det ud i foråret 2000, da Københavns Politi efterlyste den nu mordtiltalte dansker efter endnu en af hans fangeflugter fra et lukket fængsel. Det var med til at give ham betegnelsen »flugtkonge« i pressen.

I første omgang blev en ung englænder mistænkt og tilbageholdt for det morderiske overfald på det unge tyske par. Men som tiden gik, løb efterforskningen ud i sandet, og efter en snes år blev sagen stillet i bero som uopklaret.

Omkring årsskiftet 2015-16 blev efterforskningen dog pludselig genoptaget, da politiet i Finland blev opmærksom på nye beviser.

Hvad den konkrete anledning har været, er fortsat en velbevaret hemmelighed, som hverken politi, anklagemyndighed eller forsvarere har i sinde at røbe, før retssagen starter i Turku 24. maj.

I modsætning til i Danmark er det for pressen ikke muligt at få aktindsigt i anklageskriftet mod den 51-årige dansker, inden sagen kommer for retten.

Da B.T. forsøger at få danskerens finske forsvarsadvokat, Martina Kronström, til at røbe, om det mon kunne være nye vidneforklaringer eller tekniske spor, der har ført til den overraskende tiltale mod hendes klient 31 år efter den skæbnesvangre sejlads, lyder det venligt, men afvisende:

»Det har jeg ingen kommentarer til.«

Den danske mand har siden genoptagelsen af efterforskningen været afhørt i Danmark i flere omgange af finske efterforskere, hvor også mandens danske forsvarer, Henrik Hasseris Olsen, har været til stede.

»Jeg kan kun sige, at min klient nægter sig skyldig, men naturligvis har i sinde at møde op til retssagen i Finland. Selve indholdet af tiltalen har jeg ingen kommentarer til,« siger den danske advokat.

Direktør Poul Kjærum fra Moesgaard Museum med den uerstattelige Tissø-ring, som blev stjålet i 1994. Senere blev den nu mordtiltalte mand idømt to år for tyveriet. Foto: Erik Jepsen/Ritzau Scanpix Vis mere Direktør Poul Kjærum fra Moesgaard Museum med den uerstattelige Tissø-ring, som blev stjålet i 1994. Senere blev den nu mordtiltalte mand idømt to år for tyveriet. Foto: Erik Jepsen/Ritzau Scanpix

Hans 51-årige klient er tiltalt for den groveste af de tre drabsformer, som man opererer med i finsk strafferet: mord. En forbrydelse, der aldrig bliver forældet.

Trods sin fortid som spejder har den nu tiltalte i sit voksne liv haft særdeles svært ved at overholde straffeloven. Han har været idømt adskillige langvarige fængselsstraffe for talrige former for forbrydelser.

Han er ikke tidligere dømt for drab, men straffeattesten rummer en bred vifte af andre grove lovovertrædelser som røveri, tyveri, ulovlig våbenbesiddelse og trusler på livet.

Samlet har han tilbragt omkring en snes år i fængsel, men i en periode op til årtusindeskiftet lykkedes det ham i fire tilfælde at flygte fra lukkede fængsler og arrester. Eksempelvis ved at grave sig ud med en teske eller flygte over fængselsmuren med en hjemmelavet stige med lameller fra en sengebund.

Den tidligere fodboldstjerne Stig Tøfting fungerede som mellemmand, da en unik guldkæde fra vikingetiden i 1994 blev købt tilbage til Moesgaard Museum fra det kriminelle miljø. Fire år senere blev den nu mordtiltalte mand idømt to års fængsel for tyveriet. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Den tidligere fodboldstjerne Stig Tøfting fungerede som mellemmand, da en unik guldkæde fra vikingetiden i 1994 blev købt tilbage til Moesgaard Museum fra det kriminelle miljø. Fire år senere blev den nu mordtiltalte mand idømt to års fængsel for tyveriet. Foto: Kristian Djurhuus

Det gjorde ham i nogle år kendt (under sit tidligere navn) som flugtkonge, men også et spektakulært tyveri af et stykke uerstattelig danmarkshistorie sikrede ham på et tidspunkt presseomtale.

I 1998 blev han nemlig idømt to års fængsel for tyveriet af den 1,8 kg tunge såkaldte Tissø-ring af det pureste guld. Den enestående guldkæde fra vikingetiden var udstillet på Moesgaard Museum ved Aarhus, indtil den blev stjålet i juni 1994 ved et natligt indbrud.

Godt en måned senere kunne den tidligere fodboldstjerne Stig Tøfting dog som mellemmand være med til at sikre, at den uerstattelige guldkæde kom tilbage til museet fra det kriminelle miljø mod en dusør på 175.000 kroner

Ifølge mentalundersøgelsen fra den 51-åriges seneste dom i Østre Landsret i 2017, som B.T. er i besiddelse af, har han en »afvigende personlighed præget af impulsivitet, narcissisme og tendens til at lægge skyld ud i sine omgivelser«.

Den nu mordtiltalte dansker blev i år 2000 efterlyst af Københavns Politi efter en fangeflugt med to andre fanger fra Vestre Fængsel. Vis mere Den nu mordtiltalte dansker blev i år 2000 efterlyst af Københavns Politi efter en fangeflugt med to andre fanger fra Vestre Fængsel.

Hans opvækst var utryg og præget af omsorgssvigt. Derfor blev han som kun 10-årig anbragt uden for hjemmet – blandt andet hos en række plejefamilier.

Trods den alvorlige tiltale om mord og forforsøg er han op til retssagen i Finland på fri fod og bor på Sjælland.