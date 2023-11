»Jeg blev spurgt, om der kunne blive sendt en pakke til min adresse. Det sagde jeg ja til, måske var jeg naiv.«

En dansk skuespiller sidder tirsdag på anklagebænken i Københavns Byret, hvor han er tiltalt for at have smuglet stoffer. Han nægter sig skyldig.

Han fortæller, at han stillede sin adresse til rådighed for en 51-årig kvinde, der skulle modtage en pakke fra Brasilien.

Kvinden er sammen med skuespilleren tiltalt for at have smuglet fire liters væske med det euforiserende stof DMT.

Kvinden nægter sig også skyldig.

DMT er bedre kendt som det aktive stof i det bevidsthedsudvidende drik kaldet Ayahuasca eller junglethe. En form for te shamaner fra Amazonas giver folk ved ceremonier – efter timer i en form for trance og opkast oplever nogen en større selvforståelse gennem hallucinationer.

Coachede kvinden

Skuespilleren, der er i 50'erne, er iført mørkegrønne fløjlsbukser, flerfarvet uldtrøje og har tilbagestrøget gråstænket hår.

Han fortæller fra vidnesskranken, at han kender den 51-årige kvinde privat – han hjalp hende med flere forskellige ting. Blandt andet ved at coache kvinden og hjælp til at skrive jobansøgninger.

»Det sker ved, at jeg i to omgange bliver spurgt, om jeg vil modtage en pakke, da hun ikke selv er i landet. Det sker ikke. Noget tid senere bliver jeg spurgt igen, om jeg kan stille min adresse til rådighed. De to første gange blev ikke til noget. Et halvt års tid senere bliver jeg spurgt igen, og der kommer pakken,« siger skuespilleren.

Han forklarer videre, at han ikke kendte til pakkens indhold. Han havde sågar heller ikke åbnet den, da politiet 30. juli 2021 ransagede hans lejlighed på Østerbro.

Ved du, hvad ayahuasca er? Spørger anklageren skuespilleren.

»Ja, jeg er blevet bekendt med det i forbindelse med det her forløb. Jeg vidste ikke, at det var ulovligt,« svarer han.

Ligeledes fortæller han, at han engang har set et tv-program med Anders Agger på DR, hvor han deltager i et ayahuasca-seminar.

Men da skuespillerens forsvarsadvokat spørger ham, hvordan han kender den medtiltalte kvinde, lyder svaret:

»Vi deltog i det samme ayahuasca-seminar for omkring 10 år siden. Det er lang tid siden,« svarer den tiltalte mand.

Det får anklageren til at spørge, hvordan det kan hænge sammen med den tidligere forklaring med Anders Aggers tv-program.

»Jeg sagde blandt andet, men det er meget mainstream,« svarer han.

Anklageren viser herefter en sms-korrespondance mellem de til tiltalte. Her står der blandt andet:

»Also in Peru they started cooking, it will be ready in one month,« står der i en besked fra en mand kaldet Manuel.

»Det kender jeg ikke noget til. Jeg så dårligt nok beskeden dengang. Jeg forstod det bare som om, pakken var blevet sendt.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, at de to 30. juli 2021 var i besiddelse 4070 gram væske, heraf var 11,2 gram det aktive stof DMT.

Det er Københavns Politis opfattelse, at de havde fået stoffet fra Brasilien.

Den midaldrende skuespiller har de seneste år ikke medvirket i nogen store spillefilm, men for år tilbage har han spillet med i store danske film. Han har ligeledes bestredet høje stillinger i teaterverden.

Hvis skuespilleren og den 51-årige kvinde bliver kendt skyldige efter tiltalen, risikerer de op til to års fængsel.