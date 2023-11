Da en pakke 16. juli 2021 med lidt over fire liter væske med et ulovligt narkotika blev sendt afsted fra Brasilien mod Østerbro i København, blev den stoppet i USA.

Her nåede en amerikansk agent fra Homeland Security at spore pakken.

Agent Andersom, som manden hedder, sendte straks besked til dansk politi om, at man havde opsnappet det ulovlige stof og ladet den passere for at de danske kollegaer kunne forfølge sagen.

27. juli modtog de danske betjente pakken sendt med fragtselskabet FedEx. De åbnede pakken og fjernede de 4071 gram væske, og erstattede den med en ufarlig væske.

Tre dage senere blev pakken leveret til en dansk skuespillers lejlighed på Østerbro uvidende om politiets indblanding.

Tirsdag sidder han sammen med en dansk 51-årig kvinde på anklagebænken i Københavns Byret.

De nægter sig begge skyldige.

Oplysningerne om pakken er netop kommet frem under retssagen, hvor anklager Christian Hansen har dokumenteret pakkens rejse fra Brasilien til Østerbro.

Den danske skuespiller, der er i 50'erne, er sammen den 51-årige kvinde tiltalt for at smugle narkotikummet til Danmark for at sælge den videre.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, at der i 4070 gram væske heraf var 11,2 gram af det aktive stof DMT.

DMT er bedre kendt som det aktive stof i det bevidsthedsudvidende drik kaldet Ayahuasca eller junglethe. En form for te, shamaner fra Amazonas giver folk ved ceremonier – efter timer i en form for trance og opkast oplever nogen en større selvforståelse gennem hallucinationer.

Skuespilleren har forklaret, at han naivt stillede sin adresse til rådighed for en kvinde.

»Jeg blev spurgt, om der kunne blive sendt en pakke til min adresse. Det sagde jeg ja til, måske var jeg naiv,« fortæller han, da han bliver afhørt af anklageren.

Under sagen fremviser anklager Christian Hansen en række sms'er, den 51-årige kvinde har skrevet med en brasiliansk mand. Her skriver de om produkter med ayahuasca som te og honning, priser og måder at sende stoffer på.

Kvinden skriver videre, at hun tidligere har modtaget ayahuasca blandet i honning og sendt med FedEx.

Senere skriver en mand ved navn Manuel Madrid til den 51-årige kvinde, at pakken kan sendes fra Brasilien. Han skal blot bruge en adresse.

Hun skriver, at den skal sendes til skuespillerens adresse på Østerbro.

Dagen efter pakken landede hos skuespilleren, ransagede Københavns Politi lejligheden.

»Politiet fandt pakken i entreen. Der var ikke tegn på, at den var åbnet,« læser anklageren op fra en ransagningsrapport.

Den midaldrende skuespiller har de seneste år ikke medvirket i nogen store spillefilm, men for år tilbage har han spillet med i store danske film. Han har ligeledes bestredet høje stillinger i teaterverden.

Hvis skuespilleren og den 51-årige kvinde bliver kendt skyldige efter tiltalen, risikerer de op til to års fængsel.

Retssagen skulle have været afgjort tirsdag men grundet tidspres, bliver afgørelsen udskudt til 6. marts 2024.

B.T. følger sagen.

