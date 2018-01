Sangerinden Julie Rugaard havde fredag aften indbrud i sit hjem.

Det skriver hun på sin Facebook-profil.

Den 39-årige sangerinde havde været til fest på sin arbejdsplads, da hun kom hjem til en lejlighed, der var blevet endevendt af indbrudstyve.

De ubudne gæster slap afsted med flere af familiens dyrebare ejendele - deriblandt en stor samling mærkesolbriller, dyre tasker, smykker, Royal Copenhagen-stel og B&O-højtalere.

'Jeg er stadig rystet og rasende over, at man kan finde på at bryde ind i andre menneskers hjem og stjæle deres ejendele. Det er usle tabere, samfundets beskidte affald, der gør den slags!,' skriver hun i Facebook-opslaget.

Til Ekstra Bladet oplyser Julie Rugaard, at hun var alene hjemme, da hun opdagede, at der havde været indbrud. Hun frygtede med det samme, at tyvene stadig var i huset, men kunne hurtigt konstatere, at det ikke var tilfældet.

Hun roser desuden Københavns Vestegens Politi, som var hos hende i løbet af ti minutter, og som fortalte, at de ville patruljere lidt ekstra i området den kommende tid, samt gav hende råd til, hvilke alarmer der efter deres erfaringer virker bedst.

Selvom den 39-årige sangerinde naturligvis er rystet over episoden, er hun mest af alt vred over, at fremmede har tvunget sig adgang til hendes hjem og endevendt rummene og ikke mindst stjålet ting, som har stor affektionsværdi for hende og hendes familie.

»Til at starte med var det ubehageligt, men nu er jeg bare så sindssygt rasende. Jeg synes simpelthen, at det er sådan noget svineri. Folk må købe deres egne ting, for det der med at tro, at man bare kan tillade sig til stjæle fra andre på den måde. Det er simpelthen så usselt og mangel på grundlæggende respekt for sine medborgere og empati generelt. Det er simpelthen verdens mest usle mennesker, der har gjort det her. Hvordan tror man, at man kan tillade sig det,« siger hun til mediet.

Den lille familie har det godt efter omstændighederne og er i dialog med deres forsikringsselskab.