Et skattesmæk på solide 196 mio kr.

Det er den økonomiske lussing, som udlandsdanskeren Jeffrey Galmond fra på mandag og frem til starten af oktober vil forsøge at få Østre Landsret til at frifinde ham for.

Det skriver Børsen ifølge Jyllands-Posten.

Den 69-årige advokat har i de seneste 11 år boet i Schweiz, men det økonomiske slagsmål drejer sig om en kæmpegevinst på 200 millioner amerikanske dollar, som Jeffrey Galmond helt tilbage i 2008 opnåede i forbindelse med salg af aktier i et stort russisk teleselskab.

Dengang var han stadig bosiddende i Danmark og angav indkomsten til de danske skattemyndigheder som aktieindkomst.

Men Skat mente derimod, at der var tale om et honorar.

Derfor blev rigmanden opkrævet 196 millioner kroner i restskat.

Galmond lagde herefter sag an mod Skat. Men i en civilsag ved Københavns Byret blev det i januar 2018 afgjort, at det danske skattevæsen havde handlet efter bogen.

Danskeren er russisk gift, og det lykkedes ham for en del år siden at komme på nært hold af den russiske IT-minister Leonid Reiman, som er personlig ven af Vladimir Putin.

Det har tidligere været fremme, at engagementet i det russiske erhvervsliv førte til, at Galmond i nogle tilfælde havde livvagter med sig, når han overværede ishockeykampe i Rungsted.

Men i 2008 besluttede han dog at forlade Danmark og at sælge sin ejendom i Rungsted Kyst.

Han har også slået sine folder i Tyskland, hvor en anklage om at have hvidvasket 150 millioner dollar for Reiman faldt til jorden i 2012.

Hverken Jeffrey Galmond eller hans advokat har ifølge Jyllands-Posten ønsket at kommentere sagen i pressen.