Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske rapper Milan Rahims ven har netop forklaret, at han sparkede på den drabstiltalte mands bil, inden rapperen mistede livet.

»Der er en, der siger 'dig dér'. Da jeg vender mig om, flyver der en spytklat mod mig, den rammer min jakke,« fortæller den 19-årige mand, der er bredskuldret, har kortklippet hår og er iført en hvid striktrøje.

Kort fra ham holdt en blå bil med to mænd, hvor spytklatten angivelig skulle være blevet sendt af sted fra.

»Det første, jeg gjorde, var at sparke på bilen. Jeg blev frustreret, så jeg sparkede med det samme,« fortæller den unge mand, der løb efter bilen, da den kørte fra stedet.

Episoden udspillede sig ved 16-tiden den 14. november 2021 ved den 19-åriges adresse ved Haslevgade i Taastrup – kun omkring ti minutter før Milan Rahim mistede livet i et knivstikkeri.

Han forklarer i retten, at han skulle mødes med rapperen og to andre venner, da de skulle ud og filme en musikvideo til en af Milan Rahims sange.

Mandens forklaring kommer på dag to i drabssagen i retten i Glostrup.

Han er tiltalt for at have forsøgt at dræbe en 22-årig mand, der ifølge politiet skulle have dræbt Milan Rahim.

På første dag afgav den mand, der er tiltalt for drabet på Milan Rahim, forklaring. Han fortalte, at han blev overfaldet i sin bil og ikke, at han havde spyttet på nogen.

Den 19-årige, der er gymnasieelev, fortæller i retten, at han herefter blev forsøgt kørt ned af de to mænd i den blå bil. Men han sprang for livet.

Kort efter kom den 19-årige mands venner i deres bil til stedet, hvori sad tre personer, en af dem var Milan Rahim.

»Milan siger, at 'vi løser det nu'. Milan grinte af mig, da han måske syntes, at det var sjovt, at jeg var bange,« fortæller han.

De to biler kørte mod Cederlunden, der ligger ved siden af City2, hvor han forlod bilen med Milan Rahim.

»Vi går mod de to andre personer, og de går mod os. Jeg kan ikke se, hvem de er, de har halsedisse og hætte på. Milan snakker til dem på et andet sprog.«

»Så da de står og snakker, så siger Milan, det er ikke ham (om en konflikt, red.), samtidig så kan jeg se, at der er en, der svinger en kniv imod mig,« siger den tiltalte mand.

Herefter startede ifølge manden en kamp for livet, hvor han blev stukket i albuen og skulderen.

»Milan trækker en kæmpe machete frem fra bukserne og begynder at svinge med den. Den anden mand svinger med en kniv. Det er totalt kaos,« lyder det.

Det lykkedes ifølge den 19-årige at slå sin modstander – den ene af de to mænd fra den blå bil, så hårdt i hovedet, at han tabte den kniv, som forinden havde ramt ham.

Den 19-årige kastede sig ned efter kniven, fik den i hånden og stak angivelig sin modstander i benet.

Herefter løb han fra stedet. Ved shoppingcenteret City 2 blev han samlet op af et familiemedlem, der kørte ham til Glostrup Hospital.

Senere tirsdag skal en af de andre fire tiltalte afhøres i sagen. Der er i alt afsat otte dage til sagen ved Retten i Glostrup.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På Fersk Gerning' her eller der, hvor du normalt lytter til podcast: