(ARKIV) Loyal To Familia-medlem foran Københavns Byret 27. september 2017. Rigsadvokaten har fået justitsministerens velsignelse til at bede Københavns Byret om at forbyde banden LTF ved at opløse den som forening efter Grundloven. Det skriver Ritzau, mandag den 4. februar 2019.. (Foto: Scanpix Danmark STF/Ritzau Scanpix) Foto: Scanpix Danmark STF