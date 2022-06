Lyt til artiklen

Står det til anklageren, skal han ikke alene sendes i fængsel. Han skal også forvises fra nattelivet.

Det var nemlig netop i nattelivet, rapper Benny Jamz ifølge politiet i efteråret begik grov vold mod en dørmand på natklubben Rumors.

Onsdag 8. juni indtager den 29-årige rapper anklagebænken i Københavns Byret.

Her vil anklagemyndigheden forsøge at overbevise domsmandsretten om, at han ikke blot har overtrådt straffelovens paragraf om grov vold – men også, at det skal være sket under særligt skærpende omstændigheder.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, er paragraf 247 nemlig også blevet inddraget.

Paragraffens stk. 2 beskriver, hvordan det er muligt at skærpe – altså forhøje – straffen i voldssager, hvis ofret på grund af sit arbejde er særligt udsat for vold.

Og det er altså vurderingen, at denne sags påståede offer – en dørmand på Rumors – er netop det.

Ifølge anklageskriftet blev han omkring klokken fire natten til 12. november slået i hovedet med en flaske. Gerningspersonen var altså ifølge politiet Benny Jamz, der også går under det borgerlige navn Benjamin Jacob Small Heyn-Johnsen.

Benny Jamz under en optræden til ØreSound Festival sidste år. Foto: Per Lange Vis mere Benny Jamz under en optræden til ØreSound Festival sidste år. Foto: Per Lange

B.T. beskrev tilbage i efteråret den ballade, der opstod i kølvandet på det påståede overfald.

En video viste, hvordan to mænd tumlede på den novemberkolde asfalt foran Rumors i Nørregade.

Af videoen fremgik det, at den ene var vagt. Og den anden var Benny Jamz, der forinden havde optrådt på natklubben.

Selve koncerten foregik uden større ståhej, men efterfølgende skulle rapperen altså have smadret en flaske i hovedet på en dørmand, hvorefter han flygtede ud af natklubben.

Kilder fortalte dengang til B.T., at vagter fulgte efter ham ud på gaden, hvor der altså opstod tumult.

Benny Jamz blev herefter lagt i håndjern og anholdt af politiet, der i mellemtiden var blevet tilkaldt.

Trods flere henvendelser ønskede Benny Jamz dengang ikke at stille op til interview med B.T., men valgte efterfølgende at italesætte episoden på sin Instagram-profil.

Her mindede han sine følgere om, at der altid er to sider af en sag.

»Da jeg i torsdags havde optrådt på Rumors Club, tog jeg videre i byen. Det havde været en fantastisk aften, og jeg var simpelthen så glad. Men jeg fik for meget at drikke.«

»Da jeg kom tilbage til Rumors for at hente mine ting, opstod der en yderst ubehagelig situation, og den lod jeg mig provokere af. Det var en fejl fra min side, og jeg tager ansvar for mine handlinger,« skrev han.

I opslaget, der siden er blevet slettet, understregede han desuden, at han betragter sig selv som en fredelig person. Og at der ikke var nogen undskyldning for hans opførsel.

»Jeg vil bruge den her episode til at se indad, arbejde med mig selv og give mine fans de mest fantastiske oplevelser. Peace og pas på jer selv.«

B.T. har i forbindelse med tilblivelsen af denne artikel igen forsøgt at få en kommentar fra hovedpersonen.

Heller ikke denne gang er han vendt tilbage på vores henvendelse.

Fra hans forsvarer lyder det, at han ikke har nogen bemærkninger forud for retssagen. Det er derfor uvist, hvordan rapperen forholder sig til tiltalen.

Foruden fængselsstraf er det i øvrigt anklagemyndighedens påstand, at Benny Jamz også skal idømmes et såkaldt nattelivsforbud.

Et forbud, der vil betyde, at den danske rapper i en periode ikke må opholde sig i bylivet mellem midnat og fem om morgenen.

Forbuddet kan gives til personer, der dømmes for eksempelvis vold i netop nattelivet.

Der er afsat knap to timer til retssagen mod Benny Jamz. Går alt efter planen, falder der dom onsdag eftermiddag.

Benny Jamz er blandt andet kendt for ørehængere som 'Ibiza' og 'Hajde'. Begge sange, er lavet i samarbejde med hitmagerne Kesi og Gilli. Sammen udgør de tre herrer hiphop-kollektivet B.O.C.