Så gik den ikke længere. Torsdag er rapperen Jamaika - med det borgerlige navn Sharmarke Omar Ali - blevet fængslet for knivstikkeri.

Selv nægter han sig skyldig, men dommeren ved Retten i Esbjerg fandt altså grund til at varetægtsfængsle ham. Foreløbigt i tre uger.

Det skriver JydskeVestkysten, der var til stede under grundlovsforhøret. I artiklen lyder det, at rapperen nægtede at udtale sig undervejs.

Anklageren afveg dog ikke fra at sætte ord på, hvorfor politiet har sigtet Jamaika for vold af særlig rå og farlig karakter.

I sigtelsens lyder det, at Jamaika 6. oktober i en ungdomsbolig overfaldt den forurettede.

Både med sin knyttede hånd og en køkkenkniv med et 30 centimeter langt knivblad.

Noget, der efterlod den forurettede med flere snitsår. Både ved håndleddet og en finger, hvis sene blev skåret over.

Jamaika skulle desuden have forsøgt at brænde den forurettede med en cigaret.

Tre dage senere stødte de to parter på hinanden igen, forklarede anklagemyndigheden.

»Jeg knepper dig eller lignende, hvis du ikke trækker din politianmeldelse om vold tilbage,« skulle rapperen angiveligt have truet sit offer.

På grund af sagens karakter - og frygten for, at vidner kan blive påvirket - blev dørene under grundlovsforhøret lukket, efter sigtelsen var blevet læst op.

Rapperen blev anholdt onsdag aften, efter at have holdt sig under politiets radar i et stykke tid.