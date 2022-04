Da han i sommeren 2020 blev dømt for grov vold, sagde han, at det var en dum sag. At han forhåbentlig ville lære noget af den.

Ikke desto mindre var den omtrent et år senere gal igen.

Onsdag indtog rapper Louis Valuta så anklagebænken ved Retten på Frederiksberg i endnu en sag om grov vold.

Og da retsdagen var omme, var han en ubetinget fængselsstraf rigere. Noget, han omtaler på sin offentlige Instagram-profil med godt 12.000 følgere.

»Jeg fik fire måneders ubetinget. Så, ja ja. Så, ja ja, fantastisk. Nu skal jeg hjem og klippe skægget og barbere håret,« lyder det i en såkaldt story fra rapperen, der tilføjer, han glæder sig til ikke længere at skulle ligne en 47-årig geografilærer.

Sagen, som han netop er blevet dømt i, omhandler et overfald begået i juni sidste år.

Egentlig var rapperen tiltalt for sammen med en medtiltalt kvinde at have begået røveri.

I anklageskriftet lød det, at kvinden skulle have lokket sagens offer med til en adresse i Valby, hvor rapperen med det borgerlige navn Emil Louis Eik Kanstrup Ottesen stod klar sammen med nogle andre.

Her skulle de ifølge anklagemyndigheden have overfaldet offeret og taget hans jakke, der indeholdt kontanter og en telefon.

Men det fandt Retten på Frederiksberg ikke bevist, og dermed gik kvinden fri.

Det var dog ikke tilfældet for Louis Valuta, der blev dømt for at have slået offeret i hovedet med en jernrørlignende genstand.

Rapperen nægtede sig undervejs skyldig. Og det gør han stadig. Derfor udbad han og hans forsvarer sig også betænkningstid på spørgsmålet om en anke.

Direkte adspurgt, hvorfor han ikke ankede på stedet, hvis han er uskyldig dømt, siger Louis Valuta til B.T.:

»Jeg ved jo ikke noget om deres sol og måne og tanker og følelser, men jeg ved, jeg ikke vil have to års fængsel. Det risikerer jeg, hvis jeg anker, og de får mig dømt for alt.«

»Jeg har bare tabt den her gang. Det betyder, jeg har en win til gode.«

Det er som nævnt ikke første gang, rapperen er blevet dømt for vold.

Tilbage i juli 2020 sagde han »tak, Deres Højhed« til dommeren ved Københavns Byret, da hun idømte ham 80 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste i en anden sag om grov vold.

Her blev han dømt for at have slået en norsk mand i hovedet med en glasflaske under en halloweenfest på diskoteket Chateau Motel.

Til festen var nordmanden klædt ud som en karakter fra tv-serien 'Sons of Anarchy'.

Men det gennemskuede Louis Valuta ikke den aften, hvor han ifølge eget udsagn reagerede, som han gjorde, fordi han troede, han var gået ind i en rocker.

»Hvad skal jeg sige (...) Det er en dum sag. Shit happens. Forhåbentlig lærer jeg af det og bliver et bedre menneske,« sagde rapperen efterfølgende, da Se og Hør fangede ham foran byretten.

Adspurgt, om han set i lyset af den aktuelle sag rent faktisk lærte noget, svarer han i dag grinende til B.T.:

»Jeg lærte at google rockergrupper. Og nordmanden lærte ikke at gå i byen som rocker.«

Med lidt mere alvor i stemmen lyder det videre:

»Det er ikke, fordi jeg er blevet pacifist og spiser linser hver dag. Men jeg har lært lige at tælle til fem.«

Om han vælger at anke onsdagens dom eller ej, har han endnu ikke taget stilling til. Men den har i hvert fald ikke taget modet fra ham:

»Det skal nok gå, for mine fans har været super støttende,« siger han og beder så om at få et citat med direkte henvendt til læserne:

»Vold er aldrig løsningen. Det er dumt.«