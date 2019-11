Rapperen Jamaika - med det borgerlige navn Sharmarke Omar Ali - er blevet anholdt.

På Twitter oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at de har anholdt den 24-årige mand, som politiet 19. november efterlyste i forbindelse med et knivstikkeri i Esbjerg.

Denne mand er identisk med den vejlensiske rapper.

Jamaika blev anholdt på en adresse i Vejen Kommune klokken 19.08. Ifølge vagtchef Ole Aamann forløb anholdelsen stille og roligt.

Hvordan politiet fandt frem til den eftersøgte rapper, kan vagtchefen ikke udtale sig om. Men han fortæller, at det ikke var rapperen selv, der meldte sig.

Foruden Jamaika blev også en anden 24-årig mand anholdt. Han er nu sigtet for at have holdt en eftersøgt skjult for politiet.

Syd- og Sønderjyllands Politi skal nu vurdere, hvad der videre skal ske i sagen, men Jamaika vil formentlig blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag.

Dette i forbindelse med det knivstikkeri, som han er mistænkt for at have haft del i. Knivstikkeriet fandt sted i Havnegade i Esbjerg 6. oktober. Her blev en 23-årig mand lettere kvæstet.

Det er politiets opfattelse, at det var uoverensstemmelser mellem de to parter, der førte til knivstikkeriet.

Da politiet ikke umiddelbart efter knivoverfaldet kunne finde og anholde den mistænkte, valgte man 19. november at efterlyse ham med navn og billede.

I samme forbindelse lød det, at man ikke skulle tage kontakt til ham, hvis man så ham, da politiet anså ham som værende farlig.

Rapperens navn og billede blev delt vidt og bredt i medierne, men det holdt ikke Jamaika tilbage fra at være aktiv på det sociale medie Instagram.

I en såkaldt story delte han blandt andet et kort filmklip optaget på passagersædet af en bil. Billedet var ledsaget af en politimands-emoji og to fuckfingre.

Ligeledes reklamerede han for en kommende EP.

Mens han har været eftersøgt, har han desuden udgivet en ny single. 'Protokol', som den hedder, handler at dømme ud fra teksten om at sidde i fængsel.

Noget, han har erfaring med. Han har tidligere fortalt, at han har tilbragt ni år af sit liv i fængsler og på ungdomsinstitutioner.