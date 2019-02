En dansk kommunalpolitiker er havnet i sit livs krise.

Anklagemyndigheden i hans lokale politikreds har besluttet at rejse tiltale mod ham for både drabsforsøg og vold af særlig farlig karakter.

Dermed risikerer han flere års fængsel, hvis han kendes skyldig.

Da anklagemyndigheden ønsker sagen ført ved et nævningeting, indikerer det, at politikeren vil blive mødt af en påstand om mindst fire års fængsel. Og normalt vil et drabsforsøg i sig selv da også typisk udløse en straf på seks års fængsel.

B.T. er foreløbig afskåret fra at kunne identificere lokalpolitikeren nærmere, da han er blevet beskyttet af et navneforbud.

Ganske vist besluttede en byretsdommer for en uge siden, at navneforbuddet burde ophæves i betragtning af, at der nu er rejst tiltale og at manden har beklædt et politisk embede som medlem af kommunalbestyrelsen i sin hjemkommune.

Den kendelse kærede kommunalpolitikeren og hans forsvarer dog på stedet til landsretten. Det kæremål fik opsættende virkning, så navneforbuddet indtil videre stadig er gældende, indtil landsrettens kendelse foreligger.

Da navneforbuddet reelt er et forbud mod offentlig omtale, der vil kunne identificere manden, er B.T. blandt andet afskåret fra at fortælle, hvilken kommunalbestyrelsen han har været medlem af - og for hvilket parti.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, er politikeren tiltalt for i foråret at have brudt ind hos sin sovende ekskæreste.

Midt om natten knuste han ifølge tiltalen en rude i hendes hjem, og trængte ind til hende i soveværelset, hvor også deres fælles barn sov.

Det skete, mens han var maskeret og medbragte et tungt slagvåben. Om det var eksempelvis en økse eller en mukkert, fremgår ikke.

Ifølge anklageskriftet var det politikerens hensigt at dræbte ekskonen. Den sovende kvinde blev vækket ved at blive slået adskillige gange i hovedet og på kroppen med slagvåbnet.

Eksmanden havde dog ikke held til at slå hende ihjel, da hun havde held til at værge for sig. Alligevel var hun ifølge tiltalen i livsfare og blev påført brud på arme, ben, ribben samt brud på halspulsåren.

Også deres fælles barn blev angrebet i soveværelset ved at blive slået i ansigtet med slagvåbnet, men det forhold er i anklageskriftet »kun« juridisk blevet skønnet til at være et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245.