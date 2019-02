Den groveste sag om netvoldtægter gav fængsel i otte år. Ofrene har hidtil primært været fra Filippinerne.

De senere år har flere gerningsmænd siddet hjemme i danske stuer og bestilt, instrueret og streamet seksuelle overgreb på børn på den anden side af jorden.

Hidtil har de såkaldte netvoldtægter, der hos politiet også kaldes voldtægt per stedfortræder, været forbundet med, at ofrene opholdt sig i blikskure i Filippinerne.

Men problemet vokser. Der er frygt for, at forbryderne kigger mod andre verdensdele. Det fortæller politikommissær ved Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center Flemming Kjærside

- Det er en blomstrende industri, som hele verden deltager i. Vi går og frygter, at Afrika og Sydamerika også skal boome, siger Flemming Kjærside.

Han fortæller, at dansk politi hidtil har set et enkelt tilfælde fra Afrika. Her kom ofrene fra Øst- og Vestafrika.

Politiet nåede dog aldrig at færdiggøre efterforskningen, da den mistænkte døde og sagen ligeså.

Kjærside fortæller, at dansk politis internationale samarbejdspartnere begynder at se flere og flere sager med afrikanske og sydamerikanske ofre. Og det giver et praj om, hvad der vil ske i Danmark.

- Vi ved, at når det sker i udlandet, er det bare et spørgsmål om tid, før vi ser det i Danmark, forklarer han.

Politikommissæren kan ikke give et bud på, hvor stort omfanget er, eller hvornår det vil bryde ud. Men han fortæller, at markedet er stort.

Fænomenet er forholdsvist nyt. Kjærside så den første danske sag omkring 2014. Siden har han haft mellem 15 og 20 sager på sit bord.

Bare det seneste års tid er der faldet flere domme, hvor danske gerningsmænd over nettet har medvirket til misbrug af børn.

Retten i Lyngby idømte en 62-årig mekaniker fire års fængsel - den dom er dog anket til landsretten. I januar 2019 idømte Vestre Landsret en 67-årig nordjysk mand to års fængsel.

Men den groveste sag handlede om, de overgreb en 71-årige pensioneret mand fra Brøndby bestilte.

Han blev dømt for flere end 300 gange at have medvirket til seksuelle overgreb på børn eller at have medvirket til, at børn deltog i pornografiske optagelser.

Retten i Glostrup idømte den 71-årige 12 års fængsel. Han ankede dommen til Østre Landsret, der nedsatte straffen til 8 års fængsel.

Fælles for alle sagerne er, at mændene har siddet hjemme og chattet med folk i Filippinerne.

Chatsamtalerne er endt med, at en videoforbindelse er etableret, og gerningsmændene har mod en ganske lille betaling kunnet bestemme, hvad der skulle ske på en madrads i et blikskur i Filippinerne.

/ritzau/