»Klicheer«, »en tynd kop te« og »gammel vin på nye flasker«.

Der var chokerende lidt nyt, da svensk politi onsdag formiddag udpegede Stig Engström som Olof Palmes morder.

Det mener historikeren Anders Orris, der har skrevet en afhandling om drabet på Olof Palme.

»De oplysninger, som de gennemgik, var alle uden undtagelser oplysninger, man kendte i forvejen,« fortæller han og tilføjer:

»Ingen af oplysningerne var nye, og de hænger i princippet en død mand ud for at have begået et drab. Det er chokerende, at de ikke havde mere,« siger han videre.

Stig Engström var grafisk designer og arbejdede i forsikringsselskabet Skandia og blev i medierne kendt som 'Skandiamanden'. Han var i nærheden, da Palme blev skudt. Han blev siden affærdiget som et vidne og skrevet ud af sagen.

Det er siden kommet frem, at han gennem en ven havde adgang til et våben, der svarer til gerningsvåbnet i Palme-drabet.

»Det var Stig Engström,« sagde chefanklager Krister Petersson, som ved pressemødets begyndelse gjorde det klart, at den mistænkte drabsmand ikke kunne retsforfølges, fordi han er død.

»Jeg har derfor besluttet at lukke sagen,« sagde chefanklageren.

Men ifølge Anders Orris handler det formentlig i højere grad om, at man fra officiel hold nu kan sætte et punktum i det, der bliver betragtet som en af verdens største drabsefterforskninger.

»Så slipper man for at skulle bruge flere ressourcer på det,« siger Anders Orris.

Anders Orris bakkes op af den tidligere svenske professor i kriminologi Leif GW Persson, der til svensk TV4 kalder dagens pressemøde for en stor skuffelse.

»Anklageren har ikke præsenteret nogen opklaring af Palme-mordet. De har ikke fundet noget andet end deres egne fortolkninger,« siger han videre.

Skandiamanden, der angiveligt nærede et stærkt had til Palme, begik selvmord i 2000. Han blev 66 år.

Du kan genopleve dagens pressemøde i B.T.s liveblog herunder: