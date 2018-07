Et Facebook-opslag og et overvågningsbillede fra butikken Dansk Outlet Helsingør af tre personer, der angiveligt havde stjålet for 7000 kroner, har vakt stor debat på de sociale medier.

'Undskyld Undskyld Vores Fejl. I var på besøg i butikken igår og fik ved en fejl betalt, for en Baby trøje til 60 Kr. Det er på ingen måde rimeligt, når man nu tænker på de varer for 7000 Kr. i havde i taskerne som jo var GRATIS.'

Sådan indledte Dansk Outlet Helsingør et opslag, som butikken lagde på sin Facebook-side onsdag med et billede af tre personer: to kvinder og en mand. Et opslag, som nu er slettet, men som alligevel nåede at dele vandene hos de godt 10.000 personer, der kommenterede opslaget eller havde tilkendegivet, at de enten var glade eller vrede over opslaget.

'Vi tænkte på at kører hjem til jer med de 60 Kr. men det er der ikke økonomi i, da det hele jo er ædt op i brændstof inden vi ser os om. Så er det mere lønsomt at i betaler de 7000 Kr. til os, vi tager alle kort + kontanter og har osse Mobil Pay 92446722, hvis i er for flove til at kigge forbi med dem,' lød det videre i det nu slettede opslag.

Og mens nogle tilsyneladende forstod butikkens beslutning om at dele billedet, påpegede en stor del, at det faktisk er ulovligt.

Selv ønsker Outlet Center Helsingør torsdag ikke at uddybe, hvorfor de valgte at dele et billede af de tre personer, ligesom de heller ikke ønsker at fortælle, hvilke overvejelser de havde gjort sig, inden de ifølge de eksperter, som B.T. har talt med, brød loven og delte et billede af tre personer uden deres samtykke.

Er det i orden, at Dansk Outlet Helsingør har delt billedet af de tre personer?

For konklusionen er ganske simpelt, fastslår Peter Blume, der er professor i persondataret ved Københavns Universitet: Man må ikke videregive et sådan billede uden samtykke.

»Selv om du har stjålet noget fra en butik, så har du stadig ret til et beskyttet privatliv, og så har vi politiet til at tage sig af den slags,« fortæller Peter Blume, der tilføjer, at det i yderste konsekvens kan ende med en bødestraf.

Han bakkes op af juraprofessor ved Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller. Han understreger, at der normalt skal være givet udtrykkeligt samtykke fra de pågældende personer, før man må dele billeder eller andet overvågningsmateriale på de sociale medier.

»Men der kan være situationer, hvor man kan gå ind og sige, at der er tale om en nødvendighed. Altså at det er nødvendigt at videregive billedet. Så jeg kan ikke afvise, at man i enkelte tilfælde vil vurdere det som værende i orden. Men som udgangspunkt er det ikke lovligt at gøre,« siger han og tilføjer, at der også er en potentiel risiko for at anklage nogen for noget, som de ikke har gjort, hvilket også er strafbart.

Nordsjællands Politi oplyser til B.T., at man ikke umiddelbart har registreret nogen anmeldelse i sagen og understreger samtidig, at selv om man har forståelse for frustrerede butiksejere, så bør man lade politiet dele billeder af mistænke.