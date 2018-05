Et organiseret kriminelt netværk mistænkes for at producere falske id-papirer og for at drive rufferi.

København. Københavns Politi har slået til mod et organiseret kriminelt netværk, som mistænkes for at have produceret falske id-dokumenter til kriminelle personer, tidligere dømte og udviste personer.

Desuden skal netværket have drevet organiseret rufferivirksomhed med udenlandske prostituerede kvinder.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Københavns Politi har samarbejdet med andre offentlige myndigheder og svensk politi.

Ved aktionen mandag blev otte personer i alderen 25 til 67 år anholdt. Der er tale om to rumænere på 49 og 47 år, en 45-årig italiensk statsborger og en 34-årig pakistaner.

Desuden blev flere anholdt i Sverige, hvor flere adresser blev ransaget i Malmø-området.

Fire af de anholdte fremstilles i grundlovsforhør. Heraf vil en blive fremstillet in absentia - altså uden at være til stede.

Politikommissær Baris Tuncer fra Indbrudsafsnittet ved Københavns Politi udtaler efter aktionen:

- Vi har i dag foretaget en vellykket aktion med flere anholdelser efter at have arbejdet med sagen i længere tid.

- Med dagens aktion er jeg overbevist om, at vi har ramt et netværk, som faciliterer omrejsende kriminelle grupperinger, siger han i pressemeddelelsen.

Politiet har forud for aktionen løbende anholdt 30 personer, som er relateret til netværket. De er dømt og udvist.

Københavns Politi vil ikke udelukke, at der kan blive anholdt endnu flere i sagen.

/ritzau/