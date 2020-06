Den 15. juni er dagen, hvor turisterne igen må vende tilbage til Danmark efter måneders nedlukning på grund af coronavirus.

Og det kan mærkes ved færgeovergangen til Fanø, hvor køen af biler med tyske nummerplader har vokset sig flere hundrede meter lang.

»Dagen i dag har potentialet til at blive den travleste dag i færgens historie,« siger Jesper Maack, der er kommunikationschef for Molslinjen, der driver Fanø-færgen.

Færgeselskabet havde godt på fornemmelsen, at genåbningen af grænserne ville afføde en del trafik, og for at være klar til det store ryk-ind tog selskabet sine forholdsregler.

»I stedet for at åbne op ved fem-tiden, som vi plejer, havde vi besætningen sovende om bord på båden, og så åbnede vi ind til færgepladsen klokken 2.00 i nat. Hvis der kom mange turister på det tidspunkt, ville vi begynde at sejle,« siger Jesper Maack.

Og det gjorde der. Allerede klokken 01.05 holdt den første tysk-indregistrerede bil foran færgelejdet. Klokken 02.00 begyndte de to færger Fenja og Menja at sejle i pendulfart mellem Esbjerg og den sandede ferieø.

»Vi har suspenderet den normale fartplan. De to færger sejler bare løs,« siger Jesper Maack.

De to færger kan hver tage 35 biler ad gangen, og Molslinjen regner med, at de i dag vil slå rekord og tage 2.000 køretøjer med.