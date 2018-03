Sidste gang, der blev begået et tyveri på Mandø, var for 11 år siden. Nu er det sket igen.

Et hus på øen, der ligger vest for Ribe, har nemlig nu været udsat for tyveri. Det skriver TV SYD.

Det, der er blevet stjålet, var en pung med kontanter i, en tablet og en toilettaske, oplyser politiet.

Huset, som tingene blev stjålet fra, har stået ulåst og derfor har tyven altså haft fri adgang. Da huset ikke har været låst, betegner politiet derfor heller ikke ugerningen som et indbrud, men i stedet for et tyveri.

»Det lyder mærkeligt, at der skulle være begået et tyveri. Heldigvis er vi ikke plaget af det herovre,« siger Niels Christian Nielsen, der er fastboende landmand på Mandø til TV Syd

Politiet opfordrer nu beboerne på den lille ø til at gøre det så svært for tyven som muligt og beder alle om at huske at låse huset, når man forlader det.

’Anmeldelse om tyveri fra ulåst bolig på Mandø. Det er heldigvis ganske sjældent det sker på Mandø. Sidste gang var for knap 11 år siden - også her var boligen ulåst. Gør det svært for tyven!,’ skriver politiet på Twitter.