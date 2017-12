En ulykke onsdag eftermiddag betyder, at Rømø lige nu er afskåret fra resten af Danmark

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser på Twitter, at der er sket en ulykke på Rømø-dæmningen, der forbinder øen med fastlandet.

»Det er den eneste adgangsvej til øen, og trafikken er spærret i begge retninger,« siger vagtchef Erik Lindholdt til BT.

Vagtchefen fortæller, at anmeldelsen om ulykken kom via 112 klokken 15.08. Her lød meldingen på, at to personbiler var kørt frontalt sammen.

Erik Lindholdt fortæller videre, at indsatslederen på stedet rekvirerede tre ambulancer til ulykken.

“Men alle skulle være ude af bilerne, og umiddelbart er der ingen alvorlige tilskadekomne,” siger vagtchefen.



Der er lige nu ingen klarhed over, hvordan de to biler kunne komme til at ramme hinanden i et frontalt sammenstød på dæmningen.

Politiet arbejder fortsat på stedet, og der er ingen tidshorisont på, hvornår der åbnes for trafik til øen igen.

BT følger sagen...