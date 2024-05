Den danske musikproducer Claus Svelmøe Marcuslund er blevet idømt 14 års fængsel i USA i en sag om børneporno.

Det skriver TV2, som citerer den amerikanske anklagemyndighed.

Musikproduceren er ved en domstol i Californien blevet dømt for at have distribueret billeder af mindreårige, der blev udsat for eksplicitte seksuelle krænkelser.

Udover dommen på de 14 års fængsel blev han også dømt til 15 års overvåget løsladelse.