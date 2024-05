En fynbo blev lokket i en fælde af undercoveragent på det mørke internet. Nu har han fået fængselsdom i USA.

Den 59-årige danske musikproducer Claus Svelmøe Marcuslund er tirsdag amerikansk tid blevet idømt 14 års fængsel for distribution af børneporno ved en domstol i den amerikanske delstat Californien.

Det skriver anklagemyndigheden i Californien i en pressemeddelelse.

Marcuslund, der er fra Odense, blev anholdt 11. juli, da han ankom med fly til Los Angeles i delstaten.

Inden da havde han kommunikeret med en person fra den californiske by Fresno, som havde udgivet sig for at være en kvinde med en syvårig datter.

I virkeligheden viste personen sig dog at være en undercoveragent, som den 59-årige var kommet i kontakt med i et pædofilt forum på det mørke internet.

Her skal han ifølge amerikanske retsdokumenter havde beskrevet sig selv som en skandinavisk musikproducer, sangskriver og pædofil.

- Jeg er fraskilt og leder nu efter en flink kvinde/mor, jeg kan lære bedre at kende, forhåbentlig for at mødes i virkeligheden en dag. Det er klart, at hun skal bakke hundrede procent op om pædofili og incest, skrev han ifølge retsdokumenter.

I løbet af de følgende måneder skrev Marcuslund med agenten. Her forklarede han i detaljer, hvilke seksuelle handlinger han håbede at indgå i med moren og hendes barn.

I de måneder sendte han også mellem 300 og 600 billeder af voksne, der misbruger små børn.

Han drøftede også muligheden for at få et barn med kvinden, som han ville misbruge.

- Vi vil gøre alt i vores efterforskningsmæssige magt for at stille dem, der forsøger at gøre skade på børn, til ansvar, siger ledende specialagent i San Francisco Tatum King, i pressemeddelelsen.

- Denne dom stiller Marcuslund til ansvar for hans forbrydelser og tjener som en advarsel til dem, der rejser til USA for specifikt at misbruge et barn.

/ritzau/