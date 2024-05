Politi og brandvæsen er tirsdag aften rykket ud til en brand på Olivias Motel og Kro i Køge.

Det fortæller Boye Rasmussen, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, til B.T.

»Vi fik en anmeldelse klokken 18.42 om at der var brand i et værelse. Der er hentet en person ud, som er blevet behandlet på stedet af ambulancefolk. Formentligt for noget røg,« siger han.

Ellers er det sparsomt med oplysninger for nuværende.

»Jeg ved endnu ikke, om der er fare for spredning af branden, eller om der er kommet flere til skade,« siger vagtchefen.