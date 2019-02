Bevæbnet med pistol og håndgranat poserede Jacob El-Ali ved siden af afhuggede kropsdele og hovedløse lig i den syriske by Raqqa. 'Islamisk Stat' stod der på et bælte over hans bryst.

Da billederne i 2014 blev fundet på hans Facebook, blev han sigtet for terrorisme. Der blev udstedt en international arrestordre, men han er stadig ikke blevet anholdt. Heller ikke selv om han siden august 2017 har forsøgt at overgive sig.

Det siger hans advokat, Mette Grith Stage, der er i kontakt med den mistænkte IS-kriger, 30-årige Jacob El-Ali. Han er dansk statsborger, men har mistet sit pas.

»Han har gentagne gange forsøgt at rejse fra Syrien til Tyrkiet i håb om at blive anholdt med henblik på hjemsendelse til Danmark. Men hver gang han kommer til grænseposten, sender de tyrkiske myndigheder ham retur til Syrien.«

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) siger, at Danmark ikke kan nægte danske statsborgere som Jacob El-Ali at komme tilbage til Danmark, uanset hvor uønskede de er.

'Det er samtidig vigtigt for mig at understrege, at vi ikke kan acceptere, hvis fremmedkrigerne slipper for at blive straffet for deres forbrydelser – eller får mulighed for at rejse rundt på fri fod i andre lande for alligevel til sidst at ende i Danmark eller et andet EU-land,' skriver han i et svar til B.T.

Den udmelding ser advokat Mette Grith Stage som et udtryk for, at myndighederne nu vil ændre kurs over for Jacob El-Ali.

»Nu vil man forhåbentlig endelig gøre noget for at få min klient hjem,« siger hun.

Fra Syrien til Danmark B.T. tegner et portræt af en række danske statsborgere eller personer opvokset i Danmark, der forgæves forsøger at komme til Danmark efter at have opholdt sig i Syrien.

Flere personer vil gerne hjem, selv om de står til at blive retsforfulgt på grund af mistanke om tilknytning til Islamisk Stat.

Men de største danske partier, DF, S og V, afviser at modtage dem og ser hellere, at de forbliver i Syrien. Læs historien om Ömer, der gik i krig for Islamisk Stat, men som nu vil hjem til Danmark.

Jacob El-Ali har siden sommeren 2017 forsøgt at overgive sig og blive stillet for en dansk domstol. Det har undret Mette Grith Stage, at danske myndigheder ikke gør mere for at få ham hjem og stillet for en ret. Det bliver nærmest mere modarbejdet, siger hun.

Hun fortæller, at hun har kontaktet den danske ambassade i Tyrkiet for få ambassadøren til at forklare tyrkiske myndigheder, at hendes klient skal anholdes, fordi der er en international arrestordre på ham.

»Ambassaden svarede, at de ville gå videre til udenrigsministeriet med min forespørgsel og vende tilbage. Jeg har imidlertid stadig ikke hørt noget,« siger Mette Grith Stage.

Den mistænke Islamisk Stat-kriger Jacob El-Ali har også gjort sit for at overgive sig.

»Jeg har talt med de danske myndigheder om at vende hjem. Jeg har ringet til det danske politi. Jeg har talt med min advokat om det. Jeg har ringet til den danske ambassade, og der er ikke rigtig nogen, der vil hjælpe. Det, de rent faktisk siger til os, er, at vi bare skal blive hernede og dø,« sagde Jacob El-Ali, der fra fødselen havde fornavnet Mohammad, i maj 2018 til Radio24syv.

Mette Grith Stage har ingen kommentarer til, om Jacob El-Ali erkender eller nægter sig skyldig i terrorsigtelsen.

»Det svarer vi på i retten,« siger hun.

Jacob El-Ali afviser at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Radio24syv har også bedt Jacob El-Ali svare på, hvorvidt han under sin tid i Syrien har slået nogen ihjel.

»Nej, ikke så vidt jeg husker.«