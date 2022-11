Lyt til artiklen

En mandlig dansk læge stod klar på krigsskibet til at operere den 40-årige formodede pirat.

»Han var svært klagende, og vi kunne ikke kommunikere med ham, da han skreg af smerte. Derfor kunne vi ikke få et samtykke fra ham.«

Sådan forklarer militærlægen John, der var ombord på Esbern Snare 24. november sidste år. Normalt skal man have samtykke til at amputere legemer fra mennesker. Men situationen var tilspidset forklarer lægen.

Kort forinden havde en militærhelikopter og en båd fyldt med frømænd affyret skud mod en formodet speedbåd fyldt med pirater.

Fem døde, fire overlevede. Nu sidder den eneste af de overlevende i Københavns Byret.

40-årig Lucky er formentlig kun til stede i byretten i dag, fordi han blev ramt af et skud i sit ben under Søværnets operation, da de andre anholdte pirater blev løsladt fra Esbern Snare og fik lov til at sejle hjem.

Selv har Lucky forklaret, at han sprang i vandet, da den danske militærhelikopter begyndte at skyde mod den båd, som han sad i. Men i vandet mærkede han straks, at der var noget galt.

De danske frømænd reddede ham op i deres båd og sejlede ham tilbage krigsskibet Esbern Snare. Og det er her, at militærlægen John kommer ind i billedet.

Esbern Snares kamp mod pirater 24. oktober 2021: Fregatten 'Esbern Snare' sendes mod Guineabugten med bred opbakning fra Folketinget. Den indsættes under dansk kommando i internationalt farvand. Danmark koordinerer tæt med en række lande, der også opererer i området, herunder Italien, Frankrig, Storbritannien og USA. Formålet med den danske mission er at afskrække og yde støtte til den civile søfart i området. Fregatten har mellem 160 og 175 besætningsmedlemmer. Den har også en helikopter. 24. november 2021: Under en patrulje får 'Esbern Snare' melding om, at der er et muligt piratangreb i farvandet syd for Nigeria. Derfor bliver fregattens helikopter sendt af sted, og den opdager en båd med en stor motor. Soldater fra frømandskorpset indsættes herefter i to både, og det ender i ildkamp omkring klokken 19 lokal tid. En af de formodede pirater affyrer en byge af skud mod helikopteren. De danske soldater affyrer også skud. Fire formodede pirater bliver dræbt, mens en formodes at være faldet over bord og omkommet. Fire andre tilbageholdes på fregatten. Den ene af de fire er såret og får amputeret sit ene ben. 25. november 2021: Københavns Byret afsiger kendelse om varetægtsfængsling in absentia af de fire formodede pirater, der sigtes for drabsforsøg. De sidder fængslet på fregatten i Guineabugten. 19. december 2021: Forsvaret melder, at den sårede mand er blevet bragt til et hospital i Ghana. 6. januar 2022: Advokater oplyser, at der er sket tiltalefrafald for tre af de formodede pirater. Det skyldes ifølge Justitsministeriet, at det ikke er muligt at lave en aftale om at udlevere og retsforfølge dem i et af de omkringliggende lande. Samme dag løslades de tre fra fregatten. De sendes af sted i en mindre båd med påhængsmotor, mad og brændstof. Den fjerde, som er såret, bringes til Danmark. 7. januar 2022: Her fremstilles den formodede pirat i Københavns Byret. Han nægter sig skyldig og forklarer, at de danske soldater bare begyndte at skyde på dem. Byretten varetægtsfængsler ham, og det har han været siden. 9. maj 2022: Anklagemyndigheden tiltaler den formodede pirat for at have udsat danske soldater for livsfare. Anklageren vil højst gå efter halvandet års fængsel. Tiltalen er en nedjustering i forhold til sigtelsen for drabsforsøg. 21., 23., 25. og 28. november 2022: Københavns Byret behandler retssagen. Kilder: Forsvarsministeriet, anklagemyndigheden og retsbog.

»Han havde en svær kvæstningsskade og benet stod ikke til at redde. Knoglen var så beskadiget, at vi ikke kunne gøre andet for ham, end at amputere benet,« fortæller lægen om de afgørende sekunder på operationsstuen i skibet.

Tidligere har det været fremme, at der kunne være tale om en skade fra et sammenstød med en af bådenes propeller. Men lægen fortæller fra vidnesskranken, at skaden kan skyldes noget helt andet.

»I indersiden af benet var der et stort hul – knoglen var meget beskadiget. Der var et indgangshul fra et projektil eller et fragment på den anden side,« lyder forklaringen fra lægen.

Herefter fik Lucky først amputeret et stykke af benet inden der gik betændelse i såret, og lægerne igen måtte amputere et stykke.

Det har resulteret i, at han nu sidder i kørestol og kun har en lille stump af sit venstre ben tilbage.

Den 40-årige nigerianske mand fortalte selv i byretten, at han var blevet lovet en protese kort tid efter, han kom til Danmark i januar måned.

»Jeg har ikke fået den endnu. Hvis jeg kommer tilbage til Nigeria med kun et ben, så vil jeg dø,« lyder hans egen forudsigelse om, hvad der vil ske, når han vender retur til sit hjemland.

Samtidig fortæller den formodet pirat, at han har mistet både sin mor og datter under den 11 måneder lange fængsling i Danmark.

Mandag falder der dom i sagen.