Ifølge et kenyansk medie blev en dansker skudt i låret i Kenya, da to røvere ville have penge fra ham.

Nairobi. En dansk mand blev lørdag skudt i låret under et røveri i Kenyas hovedstad, Nairobi.

Det skriver det kenyanske medie Standard Media.

Ifølge mediet blev danskeren skudt i låret, mens hans kone og søn så på fra vejkanten.

Ifølge politiet kom familien gående fra deres hotel, da to bevæbnede mænd på motorcykel henvendte sig til dem.

De to krævede penge og andre værdier fra ofrene, før de tog en taske med kameraer, pas, en computer og et ukendt kontantbeløb.

Under konfrontationen blev manden skudt i højre lår. Han kom derefter på hospitalet.

Det kenyanske medie skrev søndag, at politiet endnu ikke havde fundet røverne.

/ritzau/