En 53-årig dansk mand risikerer dødsstraf for drabet på sin kone og fire-årige datter. Men han nægter sig skyldig og peger i stedet på svigerfamilien.

»Det var min kones stedfar, der stod bag drabet på min kone og min datter. Vi havde betalt for det hus, han og hans familie boede i, og de myrdede min kone og min datter, fordi de var blevet bedt om at forlade huset, da vi skulle bruge ejendommen,« fortalte den danske mand via sin advokat Olasupo Shasore i retten ifølge TV 2.

Retssagen mod den danske mand er netop startet i Nigerias hovedstad Lagos.

Han blev anholdt kort efter, at hans 37-årige nigerianske kone og deres fælles datter på fire år var fundet skuddræbt i deres hjem i Lagos-bydelen Ikoyi den 5. april i år og er anklaget for den frygtelige forbrydelse.

I Nigeria har drabssagen vakt stor opsigt, idet den 37-årige kvinde var en kendt musiker, som netop havde fået en international pladekontrakt, da hun blev skuddræbt.

Forsvarer Olasupo Shasore har nu præsenteret retten for den anklagede danskers version af sagen - og den er helt anderledes end det billede af en mand, som med koldt blod slog sin kone og datter ihjel, som anklageren tegner.

Ifølge forsvareren befandt den 53-åriges stedfar sig i den ejendom, hvor danskeren boede sammen med sin kone og datter, den dag, de blev dræbt.

Dagen efter skulle både stedfaren og flere andre familiemedlemmer være fanget på overvågningskameraer i ejendommen, hvor de kom for at fjerne et pengeskab, der tilhørte den skuddræbte 37-årige.

Men anklager Effiong Asuquo afviser påstanden om, at stedfaren og flere andre familiemedlemmer står bag drabene.

Han afviser også, at danskeren og hans kone betalte for familiens bolig.

Tidligere har familiens chauffør i retten fortalt, at den 53-årige dansker tidligere har truet sin kone på livet.

»Jeg åbnede døren, og jeg så, at hun stod med datteren. Fruen sagde, at han ville dræbe hende, så hun ville gerne væk.«

»Hun sagde, at deres ægteskab var ovre,« forklarede familiens chauffør ifølge Ritzau i retten om en episode, der skulle have udspillet sig en augustnat i 2017, hvor danskerens kone havde banket på hans dør.

Da danskeren kort efter anholdelsen i april blev stillet for en dommer, gav anklageren følgende udlægning af, hvad der var sket i hjemmet:

»Den sigtede, der altid var oppe at toppes med sin kone, slog hendes hoved flere gange ind i en væg, så hun døde, og han forgiftede derefter sin datter.«

»Han trak deres livløse kroppe hen til gashanen for at give det indtryk, at de blev kvalt på grund af et gaslæk.«



Henter kort...

Udenrigsministeriets Borgerservice har tidligere bekræftet over for B.T., at en dansk mand er tilbageholdt i Nigeria.

»Udenrigsministeriet kan bekræfte, at en dansk statsborger er tilbageholdt i Nigeria. Ambassaden og konsulatet i Nigeria yder den sædvanlige konsulære bistand. Udenrigsministeriet har tavshed i personsager og kan ikke bidrage med yderligere oplysninger,« lød det fra Udenrigsministeriets Borgerservice.

Når sagen mod den 53-årige dansker bliver genoptaget 27. november, risikerer han dødsstraf.

Han kan dog anke en eventuel dom til Nigerias svar på Højestteret, Supreme Court, som er landets højeste retsinstans.