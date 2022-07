Lyt til artiklen

En dansk mand er søndag omkommet i en drukneulykke i Sverige.

Det skriver flere svenske medier, herunder Expressen.

Udenrigsministeriet kan bekræfte over for B.T., at en dansker er omkommet i Sverige.

»Udenrigsministeriet kan bekræfte, at en dansk statsborger er afgået ved døden i en dykkerulykke i Sverige. Udenrigsministeriet kan, af hensyn til tavshedspligten i personsager, ikke give yderligere oplysninger,« lyder det i et mailsvar.

Udenrigsministeriet oplyser intet om mandens alder, men Expressen skriver, at der er tale om en 55-årig dansk mand, som var en erfaren og fremragende dykker.

Ulykken skulle være sket søndag i Gullmarsfjorden i det sydvestlige Sverige.

Ved 15-tiden søndag fik politiet i Uddevalla en anmeldelse om, at en dykker manglede sine to venner.

Ingen af ​​dem var kommet til overfladen i Gullmarsfjorden, da de tre mænd havde været nede på 90 meters dybde.

En af de savnede venner, var den 55-årige danske mand, som blev fundet alvorligt kvæstet og senere erklæret død på hospitalet.

Den anden dykker, en 48-årig svensk mand, er i skrivende stund stadig savnet efter ulykken.

B.T. følger sagen.