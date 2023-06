Udenrigsministeriet bekræfter over for B.T, at en dansk statsborger er afgået ved døden.

Han er blevet skudt i Filippinerne.

'Udenrigsministeriet er bekendt med, at en dansk statsborger er afgået ved døden i Filippinerne,' skriver ministeriet til B.T. og fortsætter:

'Udenrigsministeriet yder konsulær bistand til de pårørende. Vi kan, af hensyn til tavshedspligten i personsager, ikke give yderligere oplysninger.'

Manden blev skudt i hovedet, skriver det lokale medie Bohol Island News. Mediet meddeler også, at politiet efterforsker sagen.

Kender du til sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Tip os via mail på 1929@bt.dk eller HER.



/ritzau/